«Рыбу Судного дня» выбросило на берег в США

Эти загадочные рыбы-ремень, длина которых может достигать 6 метров, до сих пор остаются практически не изученными учеными. Считается, что она предсказывает стихийные бедствия или землетрясения. В 2011 году легенда о «рыбе Судного дня» вновь всплыла после того, как за несколько месяцев до самого мощного землетрясения в Японии на берег выбросило 20 таких рыб.