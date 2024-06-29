Рыбий жир эффективно снижает агрессию, доказали ученые

Известно, что жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе и добавках рыбьего жира связаны с функциями мозга. Они способствуют различным видам когнитивной деятельности, включая усиление роста нейронов, регулирование нейротрансмиттеров и экспрессии генов, а также поддержку сигналов нервных клеток. Они также уменьшают воспаление мозга и улучшают мозговой кровоток.