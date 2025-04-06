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Рыбалка под контролем: новое постановление правительства ужесточит охрану водоёмов

Россиян, увлекающихся рыбалкой, будут контролировать тщательнее. Правительство РФ постановило внести изменения в федеральный закон о рыболовстве и охране водных ресурсов.

Владимир Правдин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Daniel Döhne/CC BY-SA 3.0

Правительство России утвердило изменения в Положение о федеральном государственном контроле в области рыболовства и охраны водных биоресурсов. Это постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Обновлённый документ дополняется новой главой, регламентирующей порядок проведения постоянных рейдов на внутренних водоёмах, а также в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах. Контроль распространяется на транспортные средства, производственные объекты и деятельность лиц, подпадающих под госнадзор.

В рамках таких рейдов инспекторы получают право проводить досмотры, опрашивать граждан, запрашивать документы и проводить инструментальные обследования.

Каждое выявленное нарушение будет фиксироваться в отдельном акте.

Президент Союза культурных рыбаков Сергей Агафонов в разговоре с корреспондентом Life.ru заявил, что рыбалка на частных прудах в России разрешена круглый год. В то же время в различных регионах действуют свои сроки запрета на вылов рыбы, которые определяются исходя из местных климатических условий.