Рыбалка под контролем: новое постановление правительства ужесточит охрану водоёмов

Правительство России утвердило изменения в Положение о федеральном государственном контроле в области рыболовства и охраны водных биоресурсов. Это постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Обновлённый документ дополняется новой главой, регламентирующей порядок проведения постоянных рейдов на внутренних водоёмах, а также в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах. Контроль распространяется на транспортные средства, производственные объекты и деятельность лиц, подпадающих под госнадзор.
Каждое выявленное нарушение будет фиксироваться в отдельном акте.
Президент Союза культурных рыбаков Сергей Агафонов в разговоре с корреспондентом Life.ru заявил, что рыбалка на частных прудах в России разрешена круглый год. В то же время в различных регионах действуют свои сроки запрета на вылов рыбы, которые определяются исходя из местных климатических условий.