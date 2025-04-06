Рыбалка под контролем: новое постановление правительства ужесточит охрану водоёмов

Президент Союза культурных рыбаков Сергей Агафонов в разговоре с корреспондентом Life.ru заявил, что рыбалка на частных прудах в России разрешена круглый год. В то же время в различных регионах действуют свои сроки запрета на вылов рыбы, которые определяются исходя из местных климатических условий.