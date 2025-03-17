Рыбака из Перу, который три месяца дрейфовал в океане, спасли

Лодку рыбака унесло в океан сильным течением — маленькое судно не могло сопротивляться волнам. Судя по всему, рыбак не посмотрел прогноз погоды, а радио или каких-то других приборов для связи в лодке не было, и он не мог сообщить о бедствии на сушу.