Рыбака из Перу, который три месяца дрейфовал в океане, спасли

На прошлой неделе судно, следовавшее из Эквадора в город Чимботе на севере Перу, обнаружило в открытом океане одинокого рыбака в маленькой лодке. Моряки подплыли к мужчине и взяли его на борт — тот был еще жив.
Спасенным оказался Максимо Напа — 61-летний рыбак из города Сан Хуан де Маркона в Перу. Перед тем, как его нашли, он провел в открытом океане 94 дня.
О чудесном спасении написала газета The Guardian. В субботу Максимо уже выписали из больницы в прибрежном городе Пайта — мужчину осмотрели врачи и пришли к выводу, что его здоровью ничего не угрожает.
«Мистер Напа был в шоке, но здоров — сразу мог ходить и даже мыться самостоятельно», — рассказал Хорхе Гонсалес, капитан корабля, подобравшего рыбака.
Мужчина рассказал местным СМИ, что выживал все эти дни, питаясь тараканами с лодки, а еще сумел поймать несколько птиц и одну черепаху.
«Я не хотел умирать ради матери — она бы этого не пережила», — поделился Максимо. Кроме того, у мужчины недавно родилась первая внучка, и он очень хотел увидеть ее снова. «Каждый день я думал о них», — рассказал Максимо.
Лодку рыбака унесло в океан сильным течением — маленькое судно не могло сопротивляться волнам. Судя по всему, рыбак не посмотрел прогноз погоды, а радио или каких-то других приборов для связи в лодке не было, и он не мог сообщить о бедствии на сушу.
Инес Напа, дочь Максимо, уверена, то, что ее отца нашли — настоящее чудо: «Наша семья никогда не теряла надежды, и вот он, наконец, снова с нами».
Главное, что одиночество не свело рыбака с ума, как ученого, который стал нападать на коллег на антарктической станции.