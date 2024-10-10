Рыбак случайно приманил «морское чудовище». Видео

Мужчина из Квинсленда (Австралия) опубликовал видео, которое взбудоражило людей в социальных сетях. На ролике видно, как мужчина кормит небольших рыбак, как вдруг из воды появляется «морское чудовище». Об этом пишет The Mirror.
Дин Сильвестр рассказал, что «забавлялся», прикармливая небольших морских обитателей, пока не появился монстр. Считается, что им был окунь-голиаф — крупная медлительная рыба, обитающая в теплых прибрежных водах в Атлантическом океане и Мексиканском заливе среди кораллов и искусственных рифов. Она может вырасти более чем до 2,5 метров и весить до 455 килограммов (максимальный задокументированный вес).
Окуни-голиафы известны своим широким телом и мощными челюстями. Питаются они в основном рыбой и ракообразными.
Пользователи Сети были шокированы такой встречей. «Какого морского монстра вы выманили из глубины?» — написал один комментатор, в то время как другие люди признались, что даже не знали о существовании окуня-голиафа и о том, насколько он может быть огромным.
Ранее в Волгоградской области рыбак вытащил огромного сома.