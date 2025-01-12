Рыба или мясо: Life.ru спросил у эксперта, какому продукту отдавать предпочтение зимой

Однако Никитина подчеркнула, что даже рыба из естественной среды может быть неидеальной, так как моря сегодня сильно загрязнены. Если выбирать между морской и речной рыбой, предпочтение всё же стоит отдать морской, особенно из холодных вод.
Если вернуться к содержанию белка в рыбе, мясе или мясе птицы, оно приблизительно одинаковое, там незначительная разница. Но в красном мясе и курином мясе птицы нет омега-3 жирных кислот. Это большая проблема, потому что у жителей России большие дефициты по омеге-3. В рыбе очень много йода, которого также у жителей России наблюдается большой дефицит.
Никитина добавила, что с витаминами А и D ситуация та же. В мясе их нет. Витамины группы В, в частности В12, которыми богата говядина, также богаты красное и куриное мясо. В рыбе находится тоже очень много витаминов группы В, что особенно полезно зимой.
Ранее россиянам раскрыли, как вернуться в форму после праздников с помощью смузи и не навредить себе. Из-за того что продукт представляет собой пюреобразную массу, люди его просто проглатывают, не смешивая со слюной. Это может привести к проблемам с ЖКТ, поскольку первое правило его нормального функционирования — тщательное пережёвывание пищи.