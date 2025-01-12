Рыба или мясо: Life.ru спросил у эксперта, какому продукту отдавать предпочтение зимой

Если вернуться к содержанию белка в рыбе, мясе или мясе птицы, оно приблизительно одинаковое, там незначительная разница. Но в красном мясе и курином мясе птицы нет омега-3 жирных кислот. Это большая проблема, потому что у жителей России большие дефициты по омеге-3. В рыбе очень много йода, которого также у жителей России наблюдается большой дефицит.