Рыба и… Врач назвала продукты-рекордсмены по содержанию омега-кислот

Омега 3−6−9 — незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), которые необходимы нашему организму для нормального функционирования. Ими богаты многие продукты, но тем не менее врачи часто рекомендуют употреблять их в виде БАД. Можно ли добрать норму «омеги» только благодаря питанию? Об этом aif.ru рассказывает врач-детский эндокринолог эндокринологического отделения Российской детской клинической больницы Минздрава России Мария Барская.
Омега 3−6−9 ПНЖК входят в состав клеточных мембран, стабилизируют обменные процессы, стимулируют выработку различных веществ. У людей, которые обеспечены этими веществами на должном уровне, ниже риск сердечно-сосудистых, воспалительных и даже ряда онкологических заболеваний, лучше когнитивные функции, крепче психическое здоровье (меньше риск тревоги и депрессии)
Где содержатся
Жирные кислоты под номерами 3 и 6, в отличие от Омега-9, не синтезируются организмом, поэтому важно регулярно получать их извне. В частности, из продуктов питания.
Основные источники ПНЖК это:
- жирная морская рыба и морепродукты;
- мясо животных;
- рыжиковое, горчичное, рапсовое и оливковое масла;
- шпинат;
- орехи (в частности, арахис);
- семена (льна, рапса, чиа);
- авокадо;
- отруби.
По словам нашего эксперта, при сбалансированном и разнообразном построении рациона здорового человека — как взрослого, так и ребенка — необходимости в приеме дополнительных препаратов нет, поскольку источников ПНЖК — много. Но когда речь идет о детях, среди которых много приверед и малоежек, то обеспечить им полноценное питание не всегда возможно.
Также проблема с получением нужного количества «омеги» возникает в моменты, когда полноценное питание человека невозможно по медицинским причинам. Например, из-за пищевой аллергии или непереносимости определённых продуктов. В таких случаях необходимо принимать омега 3−6−9 дополнительно.
Сколько надо детям и взрослым
Этот вопрос со звездочкой. Ведь если речь идет об омега-кислотах, то важно не только их количество, но и баланс. По данным Всемирной организации здравоохранения, соотношение омега-3 к омега-6 в рационе должно составлять 1:2 — 1:5. Если произойдет перекос, и человек, например, будет потреблять много омега-3 кислот и мало омега-6, то пользы для здоровья не будет. Однако, к сожалению, по оценкам экспертов именно это чаще всего и происходит. Люди потребляют из пищи в 20 раз больше омега-6, чем омега-3.
Кроме того, эксперт подчеркивает, что норма омега-3 напрямую зависит от конкретных жирных кислот, которые в нее входят. Так, например, эйкозапентаеновой кислоты, источниками которой являются жирная рыба, такая, как сельдь, макрель, лосось, сардины, а также водоросли, печень трески, рыбий жир, взрослому человеку нужно не менее 500 мг в сутки, ребенку — 300 мг. А вот докозагексаеновой кислоты, которая помимо рыбьего жира содержится также в курятине, должно быть не менее 350 мг у взрослых и 150−250 мг у детей.
Вот усредненные значения омега-3 для детей:
- до одного года — 0,5 г/день;
- 1−3 года — 0,7 г/день;
- 4−8 лет — 1 г/день;
- 9−14 лет — 1,2 г/день;
- 15−18 лет — 1,6 г/день.
О риске недоесть или переесть
Многие интересуются, можно ли получить норму омеги исключительно с едой, не прибегая к дорогим БАДам. Барская считает, что вполне можно.
«Если вы начнете включать в свой рацион рыбу хотя бы два раза в неделю, то будете восполнять необходимую норму по употреблению омега-3, не принимая дополнительно никакие добавки, — говорит она. — А сложностей с достаточным количеством омега-6, как правило, вообще не возникает, поскольку они содержатся в растительных маслах, которые мы употребляем практически ежедневно».
Но что, если человек превысит норму? Например, будет есть рыбу каждый день, или начнет потреблять оливковое масло и другие источники омега-6 больше нормы? Не грозят ли ему тогда какие-то неприятности? И эти опасения наш эксперт опровергает, утверждая, что «даже при увеличении суточного приема эти кислоты не приводят к токсической реакции организма, особенно, если их источниками были натуральные продукты. Но и при “передозировке” БАДами также не будет стойкого нарушения здоровья, однако могут возникнуть несварение, тошнота и диарея».
Есть ли дефицит?
Специфической симптоматики у дефицитов данных веществ нет. Для проявления стойких нарушений, вызванных критической нехваткой омега-кислот, необходимо голодать в течение длительного времени. Но все-таки есть признаки, которые могут потенциально указывать на то, что вам или вашему ребенку недостает «омеги».
Основные симптомы возможной нехватки этих веществ:
- сухость кожи, глаз, высыпания;
- снижение работоспособности;
- проблемы со сном;
- тревожность, депрессия;
- снижение иммунитета, частые инфекции.
Прежде всего, советует эксперт, нужно убедиться, что симптомы не надуманны. А затем можно будет сдать специальные лабораторные анализы. Если же будет выявлен истинный дефицит омега-3ПНЖК, нужно посетить диетолога для составления плана питания, а также к профильным врачам, при обнаружении симптомов дефицита жирных кислот, таким как дерматолог, невролог, гастроэнтеролог.