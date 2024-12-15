Рыба и… Врач назвала продукты-рекордсмены по содержанию омега-кислот

Этот вопрос со звездочкой. Ведь если речь идет об омега-кислотах, то важно не только их количество, но и баланс. По данным Всемирной организации здравоохранения, соотношение омега-3 к омега-6 в рационе должно составлять 1:2 — 1:5. Если произойдет перекос, и человек, например, будет потреблять много омега-3 кислот и мало омега-6, то пользы для здоровья не будет. Однако, к сожалению, по оценкам экспертов именно это чаще всего и происходит. Люди потребляют из пищи в 20 раз больше омега-6, чем омега-3.