Рязань приняла эстафету Новогодней столицы России

Он отметил, что со времени старта праздничного марафона в декабре тысячи гостей увидели Киров во всей красе. «Вятская ярмарка, ледовое шоу, череда праздничных мероприятий. Архитектурная подсветка 120 зданий останется в Кирове на долгие годы. Мы рады всем, кто разделил этот праздник с нами и стал счастливее в новогоднем Кирове», — заявил глава региона.