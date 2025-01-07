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Рязань приняла эстафету Новогодней столицы России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 янв — РИА Новости. Город Киров передал Рязани эстафету Новогодней столицы России, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

Источник: © РИА Новости

«Из сердца Новогодней столицы России 2024/2025 передали титул городу с не менее богатой историей — Рязани. Отправили символ следующего Нового года — нашу вятскую снежинку. Она сделана из кукарского кружева. Надеюсь, станет добрым знаком к большим переменам на благо людей. Мы в Кирове точно в этом убедились», — написал Соколов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что со времени старта праздничного марафона в декабре тысячи гостей увидели Киров во всей красе. «Вятская ярмарка, ледовое шоу, череда праздничных мероприятий. Архитектурная подсветка 120 зданий останется в Кирове на долгие годы. Мы рады всем, кто разделил этот праздник с нами и стал счастливее в новогоднем Кирове», — заявил глава региона.