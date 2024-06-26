Рядом со Стоунхенджем хотят проложить тоннель для автомобилей

Администрация графства Уилтшир опубликовала новый план по развитию дорожной сети, который обеспокоил представителей ЮНЕСКО. В ответ они предложили внести Стоунхендж в список памятников культуры, которым угрожает опасность.
В ЮНЕСКО уверены, что тоннель как минимум испортит ландшафт рядом с памятником, а как максимум может вызвать дефекты в самой скульптурной группе.
Национальное правительство и дорожная компания National Highways уверяют, что тоннель длиной в 2 мили, наоборот, очень полезен, так как существенно ускорит проезд в районе Стоунхенджа и уменьшит пробки, а также шум от проезжающих машин.
Множество организаций и представителей общественности с этим мнением не согласны. Археологи, защитники дикой природы, историки, эксперты по транспорту и друиды уверены, что новый проект наоборот, создаст транспортный хаос и испортит ландшафт вокруг одного из главных британских памятников. О конфликте рассказала британская газета The Guardian.
Вопрос Стоунхенджа уже внесен в повестку заседания комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которое состоится через месяц в Нью-Дели.
Они согласны, что, возможно, большим камням новая развязка и пойдет на пользу, но строительство тоннеля неминуемо испортит первозданный пейзаж, который является важным компонентом достопримечательности.
Активисты надеются, что по итогам заседания смогут добиться международной поддержки и не допустят строительства тоннеля. Джон Адамс, председатель Альянса Стоунхенджа, убежден, что вторгаться в окружающий каменный памятник пейзаж недопустимо. Вместо этого он предлагает графству выделить средства на модернизацию общественного транспорта, что тоже сможет улучшить доступность памятника и транспортную ситуацию в целом.
Историк Том Холланд уверен, что новые планы графства очень затратны и испортят репутацию всей стране. Большинство защитников памятника убеждены, что лучше ничего не трогать и не вмешиваться в ландшафт достопримечательности.
Стоунхенджу, впрочем, и без тоннеля в последнее время приходится несладко: совсем недавно активисты залили его краской в знак протеста против добычи нефти.
Георгий Мазуркевич