Рядом со Стоунхенджем хотят проложить тоннель для автомобилей

Активисты надеются, что по итогам заседания смогут добиться международной поддержки и не допустят строительства тоннеля. Джон Адамс, председатель Альянса Стоунхенджа, убежден, что вторгаться в окружающий каменный памятник пейзаж недопустимо. Вместо этого он предлагает графству выделить средства на модернизацию общественного транспорта, что тоже сможет улучшить доступность памятника и транспортную ситуацию в целом.