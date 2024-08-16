Рядом с Нью-Йорком появится новый грандиозный бассейн

Система фильтрации в бассейне будет пропускать через себя больше 3 миллионов литров воды в день и очищать ее без использования химикатов или реагентов. Она позволит не только плавать в бассейне, но и сделает воду вокруг искусственного водоема чище. В следующем году часть бассейна запустят для технической проверки системы.