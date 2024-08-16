Рядом с Нью-Йорком появится новый грандиозный бассейн

Бассейн под открытым небом жителям города обещают открыть уже 5 лет. Самоочищающийся водоем на свежем воздухе позволит как будто бы купаться прямо в реке — хотя сама вода вокруг мегаполиса для купания, конечно, не слишком пригодна.
На днях губернатор штата Кэти Хокул и мэр Нью-Йорка Эрик Адамс представили финальный проект бассейна, который назвали + POOL. Его построят около Нижнего Ист-Сайда в Манхэттене, у Пирса 35, и откроют в 2026 году.
Система фильтрации в бассейне будет пропускать через себя больше 3 миллионов литров воды в день и очищать ее без использования химикатов или реагентов. Она позволит не только плавать в бассейне, но и сделает воду вокруг искусственного водоема чище. В следующем году часть бассейна запустят для технической проверки системы.
Значимость проекта трудно переоценить — как пишет CNN, сейчас в городе критически не хватает плавательных бассейнов — на 8 миллионов жителей в Нью-Йорке работает только 50 публичных бассейнов, достаточно глубоких для плавания. Новый бассейн площадью 836 м² будет вмещать до 300 пловцов.
Бассейн будет иметь форму крест (или, судя по названию, «плюса»). Четыре крыла «плюса» будут отведены для детей, спортсменов, тех кто хочет плавать активно и тех, кто желает просто поплескаться в воде. Кроме того, обещают архитекторы, бассейн можно будет при необходимости использовать для Олимпийских соревнований.
Власти выделили на постройку 16 миллионов долларов, но существенная часть проекта финансируется за счет общественных пожертвований.
Другие новости из Нью-Йорка — на днях из местного гастронома там украли 18-летнего кота, которого любили все посетители.
Георгий Мазуркевич