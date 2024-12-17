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Рядом с черной дырой в центре Млечного пути впервые нашли двойную звезду

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ученые впервые обнаружили двойную звезду рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец A* в центре Млечного пути, что повышает шанс нахождения рядом с ней планет, сообщает Европейская южная обсерватория (ESO), с телескопа в которой было сделано открытие.

Источник: NASA, ESA, CSA, J. Matthee, R. Mackenzie, D. Kashino S. Lilly/phys.org

Исследование, по утверждению ESO, проливает свет на понимание принципов «выживания» небесных тел вблизи чёрных дыр и повышает шанс на обнаружение планет рядом с ними по причине того, что планеты формируются вокруг относительно молодых звезд.

«Международная группа исследователей обнаружила двойную звезду, вращающуюся вблизи Стрельца А*, сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Это первый случай, когда звездная пара была обнаружена вблизи сверхмассивной черной дыры», — следует из пресс-релиза обсерватории.

Согласно проведенному в обсерватории исследованию, результаты которого были опубликованы в журнале Nature, период вращения названной D9 двухзвездной системы вокруг Стрельца А* составляет 372 земных дня с погрешностью в трое суток, а среднее расстояние от чёрной дыры — около 1,59 астрономической единицы (около 238 миллионов километров).

Обнаружена же система D9 была в сверхскоплении S, состоящем из звезд и G-объектов — тел не до конца установленного происхождения у центов галактик, напоминающих густые газовые облака и при этом соответствующих по поведению звездам.