Рядом с черной дырой в центре Млечного пути впервые нашли двойную звезду

Исследование, по утверждению ESO, проливает свет на понимание принципов «выживания» небесных тел вблизи чёрных дыр и повышает шанс на обнаружение планет рядом с ними по причине того, что планеты формируются вокруг относительно молодых звезд.
«Международная группа исследователей обнаружила двойную звезду, вращающуюся вблизи Стрельца А*, сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Это первый случай, когда звездная пара была обнаружена вблизи сверхмассивной черной дыры», — следует из пресс-релиза обсерватории.
Согласно проведенному в обсерватории исследованию, результаты которого были опубликованы в журнале Nature, период вращения названной D9 двухзвездной системы вокруг Стрельца А* составляет 372 земных дня с погрешностью в трое суток, а среднее расстояние от чёрной дыры — около 1,59 астрономической единицы (около 238 миллионов километров).
Обнаружена же система D9 была в сверхскоплении S, состоящем из звезд и G-объектов — тел не до конца установленного происхождения у центов галактик, напоминающих густые газовые облака и при этом соответствующих по поведению звездам.