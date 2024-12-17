Рядом с черной дырой в центре Млечного пути впервые нашли двойную звезду

Согласно проведенному в обсерватории исследованию, результаты которого были опубликованы в журнале Nature, период вращения названной D9 двухзвездной системы вокруг Стрельца А* составляет 372 земных дня с погрешностью в трое суток, а среднее расстояние от чёрной дыры — около 1,59 астрономической единицы (около 238 миллионов километров).