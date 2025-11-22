Ряд французских политиков призвали к отставке Макрона и правительства

ПАРИЖ, 22 ноя — РИА Новости. Ряд французских политиков призвал к отставке президента Эммануэля Макрона и правительства премьер-министра Себастьяна Лекорню, после того как депутаты практически единогласно отклонили законопроект о бюджете на 2026 год.
«При 404 голосах против и только одном — за (проект — ред.) бюджета еще никогда не был отклонен с таким раскладом сил. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помешать этому бюджету. Лекорню — вотум. Макрона — в отставку!» — написала в соцсети X лидер парламентской фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано.
Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян также заявил, что отстранение Макрона от власти и организация новых выборов являются «единственным решением для спасения» страны.
В свою очередь, лидер фракции депутатов правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала к отставке правительства и роспуску парламента. За отставку кабмина выступил и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, который отметил, что такого расклада на голосовании в парламенте (404 голосов против 1) не было не разу за всю историю Пятой республики.
Законопроект о бюджете на 2026 год, отклоненный депутатами, будет теперь направлен на рассмотрение в сенат (верхнюю палату французского парламента) в своем первоначальном виде.
В октябре премьер-министр Франции Лекорню заявил, что проект бюджета на 2026 год предполагает сокращение дефицита бюджета до 4,7% ВВП и содержит «смелые экономические меры». В частности, он предусматривает повышение налогов на 14 миллиардов евро, заморозку пенсий по старости и социальных выплат.