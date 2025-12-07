Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябков: Россия призывает США удержаться от «сползания» к конфликту с Венесуэлой

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия стоит «плечом к плечу» с руководством Венесуэлы и призывает администрацию президента США Дональда Трампа удержаться от «сползания» к полноформатному конфликту с Каракасом. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

Высокопоставленный дипломат отметил, что в Москве воспринимают происходящее вокруг Венесуэлы с большой тревогой и обеспокоенностью, поскольку «напряженность не спадает», а «нагнетание продолжается».

«Связано это прежде всего со стремлением утвердить в регионе беспрекословное доминирование Соединенных Штатов, это “товарный знак” администрации Трампа», — пояснил Рябков.

«Мы проявляем солидарность с Венесуэлой, недавно заключен договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, — продолжил замглавы МИД. — Мы поддерживаем Венесуэлу, как и она нас, на многих площадках. В этот час испытаний мы стоим с Каракасом, с руководством Венесуэлы плечом к плечу. Рассчитываем, что администрация Трампа все-таки удержится от дальнейшего сползания в направлении полноформатного конфликта. Мы ее к этому призываем».