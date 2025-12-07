Рябков: Россия призывает США удержаться от «сползания» к конфликту с Венесуэлой

Высокопоставленный дипломат отметил, что в Москве воспринимают происходящее вокруг Венесуэлы с большой тревогой и обеспокоенностью, поскольку «напряженность не спадает», а «нагнетание продолжается».
«Связано это прежде всего со стремлением утвердить в регионе беспрекословное доминирование Соединенных Штатов, это “товарный знак” администрации Трампа», — пояснил Рябков.
«Мы проявляем солидарность с Венесуэлой, недавно заключен договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, — продолжил замглавы МИД. — Мы поддерживаем Венесуэлу, как и она нас, на многих площадках. В этот час испытаний мы стоим с Каракасом, с руководством Венесуэлы плечом к плечу. Рассчитываем, что администрация Трампа все-таки удержится от дальнейшего сползания в направлении полноформатного конфликта. Мы ее к этому призываем».