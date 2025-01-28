В интернет-энциклопедии «Рувики» появятся квизы и возможность пересказа текстов

В 2024 году «Рувики» уже представила несколько значительных обновлений, включая аудиоформат и элементы геймификации. Одним из самых ожидаемых нововведений стало внедрение искусственного интеллекта, который на базе нейросети способен давать развернутые ответы на вопросы пользователей, опираясь на обширные энциклопедические материалы. «В 2025 году энциклопедия продолжит совершенствовать читательский опыт. В январе была внедрена функция “пересказ” — “Рувики” может пересказать материал короче, проще или академичнее», — рассказал Медейко.