В интернет-энциклопедии «Рувики» появятся квизы и возможность пересказа текстов

В 2024 году «Рувики» уже представила несколько значительных обновлений, включая аудиоформат и элементы геймификации. Одним из самых ожидаемых нововведений стало внедрение искусственного интеллекта, который на базе нейросети способен давать развернутые ответы на вопросы пользователей, опираясь на обширные энциклопедические материалы. «В 2025 году энциклопедия продолжит совершенствовать читательский опыт. В январе была внедрена функция “пересказ” — “Рувики” может пересказать материал короче, проще или академичнее», — рассказал Медейко.
Среди планов на будущее также значатся доработка интерфейса с учетом запросов пользователей, обновление внешнего вида статей и создание удобного рубрикатора. Кроме того, появятся квизы, которые позволят читателям проверять свои знания, а также будет улучшена система персонификации, позволяющая настраивать интересы и ленту.
В 2024 году было создано более 81 тысячи новых материалов (всего число статей в «Рувики» превышает 2 миллиона 65 тысяч). Кроме того, Медейко выделил наиболее популярные разделы энциклопедии на языках народов России, таких как марийский, башкирский, татарский, якутский и чеченский.
Портал «Рувики», российский аналог «Википедии», заработал в июне 2023 года. Ежемесячно платформу посещает около 3,5 млн человек.
Ранее сообщалось, что интернет захватили поддельные отзывы, созданные нейросетями. Эксперты рассказали, как распознать такие фальшивки самому.