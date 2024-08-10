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RuTube удален из App Store

Apple удалила RuTube (принадлежит «Газпром-медиа холдингу») из магазина приложений App Store. Видеохостинг объяснил, что это произошло из-за «санкций со стороны американской компании». RuTube намерен добиваться возвращения в магазин приложений.

Источник: Reuters

«Вынуждены сообщить о том, что наше приложение было удалено из магазина приложений App Store. Это стало следствием санкций со стороны американской компании. RuTube до последнего момента выступал за свободу слова на нашей платформе, и мы будем прилагать все усилия, чтобы обеспечить возвращение приложения RuTube в App Store как можно скорее», — говорится в сообщении видеохостинга в Telegram.

По данным магазинов приложений App Store и Google Play, в последние дни пользователи в России стали чаще скачивать сервисы «VK Видео» и RuTube. Это происходит на фоне ограничений в отношении YouTube. Сервис VK занял второе место по скачиваниям среди бесплатных приложений в магазине Apple и третье у Google. У RuTube третье и первое места соответственно. Видеохостинг сообщал, что за последнее время нарастил аудиторию больше чем в два раза, число пользователей превысило 4 млн.