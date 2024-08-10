RuTube удален из App Store

По данным магазинов приложений App Store и Google Play, в последние дни пользователи в России стали чаще скачивать сервисы «VK Видео» и RuTube. Это происходит на фоне ограничений в отношении YouTube. Сервис VK занял второе место по скачиваниям среди бесплатных приложений в магазине Apple и третье у Google. У RuTube третье и первое места соответственно. Видеохостинг сообщал, что за последнее время нарастил аудиторию больше чем в два раза, число пользователей превысило 4 млн.