Rutube сообщил о крупнейшей за два года DDoS-атаке

В конце июля с крупнейшей в своей истории DDoS-атакой столкнулся Сбербанк, об этом в начале сентября рассказывал заместитель главы кредитной организации Станислав Кузнецов. По его словам, атака длилась 13 часов, в ней участвовали «несколько сторонних бот-сетей», состоящих более чем из 62 тыс. устройств. В конце июля о DDoS-атаке на российскую банковскую систему рассказывал банк ВТБ. Она велась из-за рубежа и затронула сам ВТБ, а также Росбанк, Альфа-банк и Газпромбанк.