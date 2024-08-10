RuTube объяснил исчезновение своего приложения из App Store

«Все последнее время мы возглавляли рейтинг по скачиваниям приложения в App Store, но сейчас вынуждены сообщить о том, что наше приложение было удалено из магазина приложений App Store. Это стало следствием санкций со стороны американской компании», — сообщил RuTube в своем telegram-канале. В видеохостинге отметили, что приложат все усилия для возвращения приложения обратно в магазин Apple.