Рустема Умерова вызвали на допрос по делу «кошелька Зеленского»

Украинские СМИ сообщают, что выявленная схема — это только часть более масштабного явления. В ближайшее время могут быть обнародованы сведения о вовлеченности высокопоставленных чиновников в коррупционные схемы в сфере обороны, в том числе в области государственных закупок. В контексте расследования упоминалось и имя Рустема Умерова.