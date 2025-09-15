«Мы русские»: девочку из Казахстана не берут в свердловскую школу без экзамена для мигрантов

Программа переселения относится к внутренней миграционной инициативе России, так что формально люди, осуществляющие переезд по ней, не считаются иностранными мигрантами. Кроме того, участниками таких программ становятся люди, имеющие гражданство или разрешение на проживание в России с дальнейшим получением гражданства.
Мама школьницы, Людмила, заверила, что у них русская семья. Они переехали в Свердловскую область в июле. Уже тогда, по словам женщины, возникли проблемы с устройством ребенка в школу. Сначала девочку отказывались принять в учебное заведение по месту проживания. Людмила обратилась в управление образования, оформила все необходимые документы, как требовалось, отправила их в школу заказным письмом. В итоге удалось решить вопрос о зачислении ребенка в школу не по месту регистрации, а рядом с домом. Однако для поступления в нее были предъявлены дополнительные условия — дочь Людмилы заставили сдавать экзамен для мигрантов на знание русского языка.
Женщина пояснила, что так произошло из-за новых законов о мигрантах. По словам Людмилы, ее дочь справится с заданиями, но пропустит первый месяц учебы из-за того, что экзамены проводятся раз в месяц, к тому же необходимо будет дожидаться результатов.
«Мы русские, учились в русской школе, другого языка мой ребенок не знает. С этим законом нас приравняли к мигрантам. В итоге если ребенок пойдет в школу, то только во второй четверти», — приводит Ura.ru слова Людмилы.
Мама девочки также отметила, что школа не предпринимает попыток взаимодействовать с ученицей, например познакомить ее с будущим классным руководителем, учителем. У семьи нет доступа к учебной программе, в итоге, по словам Людмилы, девочка обучается самостоятельно на дому. Занятия с ней проводит сама мама после работы.
Журналисты направили соответствующий запрос в Департамент информационной политики Свердловской области.
Напомним, с 1 апреля в России действует закон о новых условиях зачисления мигрантов в российские школы. В учебное заведение детей принимают после сдачи теста по русскому языку, в котором допускается не более 10% ошибок. Пересдача экзамена возможна через три месяца.