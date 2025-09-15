«Мы русские»: девочку из Казахстана не берут в свердловскую школу без экзамена для мигрантов

Мама школьницы, Людмила, заверила, что у них русская семья. Они переехали в Свердловскую область в июле. Уже тогда, по словам женщины, возникли проблемы с устройством ребенка в школу. Сначала девочку отказывались принять в учебное заведение по месту проживания. Людмила обратилась в управление образования, оформила все необходимые документы, как требовалось, отправила их в школу заказным письмом. В итоге удалось решить вопрос о зачислении ребенка в школу не по месту регистрации, а рядом с домом. Однако для поступления в нее были предъявлены дополнительные условия — дочь Людмилы заставили сдавать экзамен для мигрантов на знание русского языка.