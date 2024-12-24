Русский язык занял седьмое место в рейтинге самых распространенных языков

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина выяснил, что русский язык занимает седьмое место в списке наиболее распространенных языков мира. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление и.о. ректора Никиты Гусева.
По параметру «распространенность языков мира» русский язык занимает седьмое место. Этот параметр учитывает следующие показатели: языки по числу говорящих на данном языке, количество носителей языка и владеющих им как мировым и иностранным. В рамках исследования также учитывался ареал распространения языков по количеству стран, в которых они используются.
«Мы определили рейтинг языков по количеству международных организаций, в которых данный язык является официальным рабочим языком. По статусу в международных организациях русский язык занимает четвертую строчку, уступая английскому, французскому и испанскому языку», — отметил Никита Гусев.
В параметре «Языки по количеству периодических изданий» русский язык занял седьмое место, в цифровой среде — шестое место. В общем индексе глобальной конкурентоспособности языков русский вошел в топ-5, заняв пятую строчку.
Ранее стало известно, что иностранцев, которые намерены обучаться в российских вузах, обяжут сдавать тест на знание русского языка. Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2025 года. По данным Минобрнауки, сейчас в вузах России обучаются 380 тыс. иностранцев. Президент Путин подписал указ, в котором определил национальные цели до 2030 года на перспективу до 2036 года. Среди них увеличение не менее чем до 500 тыс. иностранных граждан, обучающихся в российских вузах.
При этом сам Институт русского языка имени А. С. Пушкина не попал в утвержденный правительством перечень государственных учреждений, которые могут проводить для мигрантов экзамены по русскому языку.
Кроме того, с 1 апреля 2025 года в России начнется тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы. 11 декабря Госдума приняла закон, согласно которому запрещено принимать в школы детей мигрантов без такого языкового испытания. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что по результатам выборочной проверки 41% детей мигрантов не знают русский язык или знают его плохо.