Русский язык занял седьмое место в рейтинге самых распространенных языков

Ранее стало известно, что иностранцев, которые намерены обучаться в российских вузах, обяжут сдавать тест на знание русского языка. Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2025 года. По данным Минобрнауки, сейчас в вузах России обучаются 380 тыс. иностранцев. Президент Путин подписал указ, в котором определил национальные цели до 2030 года на перспективу до 2036 года. Среди них увеличение не менее чем до 500 тыс. иностранных граждан, обучающихся в российских вузах.