Русский музей завершил реставрацию картины Брюллова «Последний день Помпеи»

«Поскольку картина неоднократно покрывается лаком, пленка становится все толще, образуя некий желтый фильтр на поверхности», — рассказал завотделом реставрации станковой масляной живописи Русского музея Марат Дашкин. Кроме того, покрытие происходило на вертикальной плоскости, и лак образовывал затеки, искажая и ломая форму авторского рисунка. Мастера смогли уменьшить желтый фильтр и выравнить его по всей поверхности. «Тем самым на поверхности мы оставили тонкий слой лака. Картина стала однородной, появился авторский рисунок, звучность цветов», — пояснил эксперт.