Русский музей, Третьяковка и ГМИИ рассказали о главных выставках 2025 года

«Весной в Главном здании музея откроется масштабная выставка “Вернуть будущему”, приуроченная к 80-летию Великой Победы. Она расскажет о судьбе мировых шедевров, которые были направлены для реставрации в ГМИИ им. А. С. Пушкина после пожаров в бункере Фридрихсхайн в Берлине в мае 1945 года. Экспозицию будет сопровождать проект современного живописца, посвященный утраченным памятникам искусства», — рассказывают в Минкультуры.