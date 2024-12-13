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Русский музей, Третьяковка и ГМИИ рассказали о главных выставках 2025 года

В следующем году любителей искусства ждет много громких выставок — это подтверждает продолжающаяся защита экспозиционных планов в Министерстве культуры. В стенах ведомства уже побывали главы Эрмитажа, «Царского Села», «Петергофа», «Херсонеса Таврического», музея-заповедника «Кижи». На этот раз о готовящихся проектах рассказали руководители Русского музея, Третьяковской галереи и ГМИИ им. Пушкина.

Источник: Российская газета

Русский музей.

Русский музей в 2025 году покажет более 30 выставок в Петербурге и за его пределами, поделилась гендиректор учреждения Алла Манилова. Одним из хитов обещает стать «Наш авангард» — выставка, которая представит ключевые работы Малевича, Кандинского, Шагала и многих других художников, всего более 400 произведений отечественных мастеров начала XX века.

«Готовится крупный проект “Русская традиция”, который представит наивысшие достижения национальной художественной культуры, расскажет об истории и ценностях русского народа. Экспозиция охватит семь столетий развития отечественного искусства — с XIV по XX век», — сообщают в Минкультуры.

Будут и громкие персональные выставки: проект «Душа народа» представит свыше 200 произведений кисти Михаила Нестерова, а «Айвазовский и великие русские маринисты» объединит главные морские пейзажи мастера с работами его современников.

Одна их ключевых экспозиций 2025 года — масштабная выставка «Страна Побед» к 80-летию Великой Победы. Она расскажет о триумфах России во все времена — от подвигов Александра Невского до разгрома немецких захватчиков в 1945 году и побед сегодняшних дней.

Русский музей продолжит аншлаговое турне и по регионам, продолжая знакомить страну с лучшими образцами отечественного искусства. Так, жители Тулы и Рязани смогут посетить проект к 125-летию Дейнеки, в Ярославле музей покажет шедевры Левитана, а на выставках в Кемерове и Звенигороде — знаковые полотна Шишкина.

Третьяковская галерея.

Третьяковская галерея начнет год с масштабной ретроспективной выставки художника Франциско Инфанте «Формула бесконечности». Она расскажет об одной из ведущих фигур в отечественном искусстве второй половины XX века.

Весной в Новой Третьяковке запланирована выставка «Путь на Восток», которая впервые полно продемонстрирует ориентальную часть собрания галереи. Проект расскажет о русских художниках, которые работали в Центральной Азии в XX веке.

Масштабный проект будет посвящен творчеству Бориса Кустодиева. На двух этажах Инженерного корпуса покажут около 200 произведений о дореволюционной жизни России. В корпусе на Кадашевской набережной пройдет выставка Ильи Машкова.

Третьяковка подхватит эстафету празднования 225-летия Карла Брюллова и вслед за Русским музеем откроет свою выставку, посвященную мастеру. К 80-летию Великой Победы откроется выставка «1418 дней».

Важные проекты запланированы у Третьяковской галереи в Санкт-Петербурге («Россия 1925−2025») и Самаре («Коллекционер Иван Морозов. От Ван Гога до Авангарда»).

ГМИИ им. А. С. Пушкина.

ГМИИ им. Пушкина в течение будущего года планирует выставки, посвященные юбилею Победы и наследию именитых российских коллекционеров. Об этом рассказала глава музея Елизавета Лихачева.

«Весной в Главном здании музея откроется масштабная выставка “Вернуть будущему”, приуроченная к 80-летию Великой Победы. Она расскажет о судьбе мировых шедевров, которые были направлены для реставрации в ГМИИ им. А. С. Пушкина после пожаров в бункере Фридрихсхайн в Берлине в мае 1945 года. Экспозицию будет сопровождать проект современного живописца, посвященный утраченным памятникам искусства», — рассказывают в Минкультуры.

Ключевую часть одного из крупнейших художественных собраний России, коллекции князей Барятинских, покажет масштабная выставка, которая начнет работу осенью. В экспозиции будут представлены произведения самых ярких художников европейской школы живописи XVII—XIX вв.еков, в том числе Альбрехта Дюрера, Каспара Давида Фридриха и Луки Джордано.

В пространстве Галереи искусства стран Европы и Америки в первой половине года откроется выставка графики «Энгр, Делакруа, Домье и другие…». В экспозиции — около 150 произведений европейских мастеров XIX века из обширного музейного собрания французского рисунка, большинство из которых будет показано широкой публике впервые.

Коллекция Пушкинского музея также посетит многие региональные площадки.