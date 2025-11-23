Русских детей переселенцев не берут в школы в России

Супруги из молдавского Бельц, которые в 2025 году переехали с детьми в подмосковный Реутов, уже несколько месяцев пытаются устроить сыновей в местные школы, однако безуспешно. По словам матери, Алисы, семья разговаривает только на русском языке, и его дети свободно владеют им, однако это не помогло избежать бюрократических препятствий.
В Молдавии, откуда они уехали, школы массово переводят на румынский язык обучения, который семья не знает, рассказала журналистам ИА Регнум мама девочки. Переезд в Россию должен был решить эту проблему, но столкновение с новым порядком приёма иностранных детей оказалось неожиданным испытанием.
С августа школа неоднократно возвращала пакет документов, ссылаясь на то отсутствие паспорта, то свидетельства о рождении, то другие формальные недочёты. Только в ноябре Министерство просвещения приняло комплект бумаг, после чего отправило его на проверку в МВД. Пока чиновники принимают решения, семья вынуждена учить младшего ребёнка дома, а старшего — записать в платную онлайн-школу, чтобы он не пропустил учебную программу, пишет ИА Регнум.
Тем временем заканчивается срок действия миграционной карты — 12 декабря. Это грозит штрафом или даже выдворением из страны, но попасть на приём в МВД Алиса не может: электронная запись закрыта. Отсутствие патента лишает родителей возможности официально устроиться на работу.
Похожая ситуация в 2024—2025 годах затронула множество семей, переехавших в Россию из Прибалтики, Казахстана и других стран. Несмотря на этническое происхождение и владение русским языком, их детей официально относят к категории мигрантов и обязуют сдавать тестирование по русскому — с порогом в 90%. Даже годы учёбы в русской школе за границей не освобождают от требования.
Недавние послабления для участников программы переселения не затрагивают школьников: дети репатриантов по-прежнему проходят по общей процедуре.По статистике МВД, в России сейчас проживает более 638 тысяч несовершеннолетних мигрантов. Однако почти половина из них не посещают школы. В одной только Москве из 80 тысяч иностранных детей учатся лишь около 25 тысяч.
При этом обязательный экзамен по русскому языку не объясняет столь масштабный разрыв: с апреля по май 2025 года тестирование прошли всего 27 человек.
Как отмечает Рособрнадзор, в большинстве случаев школы отказывают детям из-за проблем с документами, а не из-за знания языка. Около 81% семей не могут предоставить полный пакет бумаг для законного пребывания. Чтобы образовательные учреждения внимательнее проверяли статус поступающих, в России ввели штрафы — до 500 тысяч рублей.