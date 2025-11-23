Русских детей переселенцев не берут в школы в России

С августа школа неоднократно возвращала пакет документов, ссылаясь на то отсутствие паспорта, то свидетельства о рождении, то другие формальные недочёты. Только в ноябре Министерство просвещения приняло комплект бумаг, после чего отправило его на проверку в МВД. Пока чиновники принимают решения, семья вынуждена учить младшего ребёнка дома, а старшего — записать в платную онлайн-школу, чтобы он не пропустил учебную программу, пишет ИА Регнум.