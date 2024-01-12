Русская возлюбленная актера Арми Хаммера раскрыла подробности их романа

Грис, которая прошлой осенью сообщила, что актер сделал ей предложение, сейчас заявила, что месяц назад они с Хаммером расстались.

«С трепетом объявляю об окончании нашей истории с Арми. Эта глава была глубоко личной и по-настоящему значимой в моей жизни и завершилась месяц назад. Я в курсе всех разговоров о нем. Мой личный опыт общения с Арми был положительным и никоим образом не отражает обвинения», — написала Марина.

По словам девушки, несмотря на короткую помолвку, расставание обоим далось тяжело.

«Наши отношения были пространством, где я чувствовала глубокую признательность, поддержку, любовь и понимание. Решение расстаться, хотя и было трудным, было принято с изяществом и уважением, ознаменовав прекрасное завершение нашего общего путешествия», — поделилась Грис.

По информации ряда СМИ, пара познакомилась летом 2023 года на отдыхе в Риме. Тогда же у них начались романтические отношения.

Хаммер решился на новую связь почти сразу после завершения развода с Элизабет Чемберс (супруги были вместе десять лет, и воспитывают двоих детей. — Прим. ред.).

О Марине Грис известно, что она этническая русская, но родилась в Казахстане. Сейчас девушка живет и работает в Праге.

Арми Хаммер в марте 2021 года оказался в центре большого скандала, когда когда 24-летняя Эффи Ангелова, а затем еще несколько женщин обвинила его в изнасиловании и грубом обращении.

Расследование длилось около года, и Хаммера в итоге оправдали. За это время он также пролечился от алкогольной и наркотической зависимостей и сексуальных расстройств.

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