«Русофобия принесла неожиданный эффект»: в Латвии изменилось отношение к России

В последние годы, как известно, ситуация изменилась. Агрессивная, а порой откровенно русофобская политика руководства прибалтийских стран принесла совершенно неожиданный результат. Об этом «МК» рассказала местная жительница.
— Простой народ у нас в основном говорит по-русски, — объясняет Татьяна, проживающая в небольшом латвийском городе. — В официальных органах с вами могут начать разговаривать на латышском. Но, если понимают, что вы его не знаете, без проблем перейдут на русский. А как может быть по-другому, если у нас 60 процентов населения — русскоязычные? Так что все разговоры о том, что за русский язык в Латвии могут побить, — это чушь. Никто не побьет!
Русофобские настроения, по словам нашей собеседницы, наблюдаются только среди руководства страны. Всем давно известно, что в Латвии населению не разрешают смотреть российские каналы. За этим следят строго.
— У нас если смотришь российскую программу и тебя поймают за этим делом, то штраф — 700 евро! — продолжает наша собеседница. — В России есть ФСБ, а в Латвии — «Полиция безопасности». У них есть специальная аппаратура. Они мимо дома проезжают и сразу вычисляют, кто смотрит российские программы. Но мы все равно научились обходить эту аппаратуру. Смотрим программы в соцсетях. Здесь, конечно, за все русское штрафуют. Моего приятеля оштрафовали на 50 евро за то, что у него в социальной сети была опубликована фотография с георгиевской лентой на груди. Он им говорит: «Я ее выложил в начале 2000-х годов! Двадцать лет назад. Откуда я мог об этом помнить!». Они отвечают: «Должны были удалить. Но вы этого не сделали, поэтому оплачивайте штраф!». А еще одного моего знакомого оштрафовали за то, что он надел ордена своего отца-героя! Что вы хотите: такое руководство.
— Но сам народ по большей части ничего против России не имеет, — уверяет женщина. — Да, конечно, в очереди в магазине можно порой услышать, когда какому-нибудь пьяному дурачку мяса не хватило, и он кричит: «Опять все мясо сожрали русские!»…. Но это редкость. Никто Россию врагом не считает. У меня, например, среди друзей много чистокровных латышей. Они очень любят Беларусь и Россию. Вы знаете, после того как с экранов пошла откровенная русофобия, у многих местных отношение к России изменилось. Обратный эффект произошел. Среди латышей очень многие стали симпатизировать России. Они понимают, что в Москве за настоящие традиционные ценности, за свое, родное. А в Латвии — так, как скажет хозяин. У меня все больше и больше людей спрашивают: «Ты ездила в Россию? Как там обстановка?». Ностальгируют по советским временам.
Наша собеседница говорит, что в последние годы жизнь в Латвии сильно подорожала. Выросли цены и на продукты, и на развлечения. Хотя с местными зарплатами о развлечениях приходится думать в самую последнюю очередь.
— Дорого действительно все стало, — вздыхает Татьяна. — Больше всего денег уходит на коммуналку. Цены на свет, газ и тепло выросли в несколько раз. Половину пенсии отдаешь только за коммуналку. А на остальное живешь. Точнее, выживаешь.
Русских туристов в Латвии сейчас мало. Даже в Юрмале народа не так много, как еще, допустим, пять-шесть лет назад.
— Они думали, что европейцы повалят на отдых массово, — улыбается женщина. — Но кому нужна Латвия? Да, приезжают норвежцы, датчане…. Напьются, нагадят на их памятник свободы и уедут домой. Мы все тоскуем по временам СССР. Вот это было золотое время. Нас всех учили дружбе народов, равенству и братству. А сейчас политики только вражду вносят! Я смотрю латвийские каналы периодически. Например, выступает местный министр. У нее висит флажок латвийский, а рядом надпись про русский корабль. Страшно и жутко: ведь ее смотрят дети. Они же не понимают, что политики с ума сошли. Скажите, каким вырастет поколение, воспитанное на подобном?