«Русофобия принесла неожиданный эффект»: в Латвии изменилось отношение к России

— У нас если смотришь российскую программу и тебя поймают за этим делом, то штраф — 700 евро! — продолжает наша собеседница. — В России есть ФСБ, а в Латвии — «Полиция безопасности». У них есть специальная аппаратура. Они мимо дома проезжают и сразу вычисляют, кто смотрит российские программы. Но мы все равно научились обходить эту аппаратуру. Смотрим программы в соцсетях. Здесь, конечно, за все русское штрафуют. Моего приятеля оштрафовали на 50 евро за то, что у него в социальной сети была опубликована фотография с георгиевской лентой на груди. Он им говорит: «Я ее выложил в начале 2000-х годов! Двадцать лет назад. Откуда я мог об этом помнить!». Они отвечают: «Должны были удалить. Но вы этого не сделали, поэтому оплачивайте штраф!». А еще одного моего знакомого оштрафовали за то, что он надел ордена своего отца-героя! Что вы хотите: такое руководство.