Русалки, огонь и цвет папоротника. Что за белорусский праздник Купалье?

Купалье — один из древнейших, таинственных и самых необычных народных праздников, посвященных солнцу и расцвету земли. Изначально он был привязан к дню летнего солнцестояния, когда наступает самая короткая ночь в году. Наши предки верили, что в это время на землю выходят лешие, ведьмы и злые духи, а защититься от них помогают вода и костер. Да и само название праздника подчеркивало его магию. «Купало» означало «сердитое», «горячее», «кипящее гневом», «ярое» — именно так раньше представляли солнце и его чудодейственную силу.