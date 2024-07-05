Русалки, огонь и цвет папоротника. Что за белорусский праздник Купалье?

Купалье — один из древнейших, таинственных и самых необычных народных праздников, посвященных солнцу и расцвету земли. Изначально он был привязан к дню летнего солнцестояния, когда наступает самая короткая ночь в году. Наши предки верили, что в это время на землю выходят лешие, ведьмы и злые духи, а защититься от них помогают вода и костер. Да и само название праздника подчеркивало его магию. «Купало» означало «сердитое», «горячее», «кипящее гневом», «ярое» — именно так раньше представляли солнце и его чудодейственную силу.
Два в одном
Языческие обряды на Руси традиционная церковь не жаловала, но Ивану Купале все же удалось «дойти» до наших дней — христианство приурочило к Купалью день рождения Иоанна Крестителя.
Праздник перенесли на 24 июня (по новому стилю — 7 июля), когда православные отмечают Рождество Иоанна Предтечи. Да и созвучие слов сыграло свою роль — «купало» и «купать», «погружать в воду» — и привело к тому, что праздник стал называться Иван Купала.
Кстати, считают его своим не только восточные славяне — отмечают его и в Болгарии — Янов день, в Венгрии — святой Ян, Сан-Хуан в Испании, Лиго в Латвии. Но, пожалуй, именно в Беларуси сохранили исконные традиции Купалья, и день этот празднуют с особым размахом.
«Купалье в Беларуси отмечают дважды, — рассказывает Кирилл Шик, старший преподаватель кафедры режиссуры Белорусского государственного университета культуры и искусств. — Первый раз в ночь с 23 на 24 июня, а второй — с 6 на 7 июля. По факту первый приурочен ко дню летнего солнцестояния, оставаясь более архаическим и дохристианским. То есть Купалье — это некая “подготовка” к Иоанну Крестителю».
Суеверия и традиции
В народе верили в мистику праздничной ночи — считали, что в реках появлялись русалки — их обличие принимали души умерших, которые утаскивали живых на дно водоема. По земле ходили ведьмы и злые колдуны. Но самое главное — что именно на Ивана Купалу единственный раз в году на краткий миг расцветает папоротник. И кто увидит тот цветок — обретет удивительные способности понимать язык зверей и птиц, предвидеть будущее, отыскивать клады.
Прошли века, а поиск «папараць-кветкі» — «цветка папоротника» по-белорусски — до сих пор остается ритуалом купальской ночи. И хоть биологи давным-давно доказали, что не цветет папоротник никогда, отважные смельчаки и романтики, веря в чудо, все равно ищут его.
Еще одним важным обычаем было собираться у костра. Огонь — одна из важнейших стихий, которая тесно переплетена с праздником. Родственники больных людей сжигали в купальском костре их рубахи — считалось, что огонь испепелит все болезни.
Также через костер прыгали юноши и девушки, веря в то, что пламя очищает человека от всякой скверны. «Считали, что те пары, которые не побоялись сделать это, проживут долго и счастливо», — отмечает Кирилл Шик.
Третий момент — вода. В ночь праздника купаться боялись — опасались русалок. А вот в конце дня в реки и озера окунались. По поверьям, вечерняя вода исцеляет, избавляет от хвори, возвращает здоровье.
Ну и как могла обойтись такая волшебная ночь без гаданий?! Девушки плели венки из луговых трав и пускали их по воде с зажженной в центре лучиной или свечой. Чей венок проплывет дальше с горящем огнем — та раньше всех выйдет замуж и будет счастлива в браке.
Бережливые белорусы
Праздник продолжает жить буквально в каждой белорусской деревне, подытоживает Кирилл Шик, его знают, ценят, помнят. Молодежь тоже старается отмечать. В купальскую ночь люди собираются в агрогородках, деревнях, поселках, жгут костры, плетут венки, исполняют народные песни и танцы. Продолжает жить в Беларуси и «институт» бабуль-травниц, собирающих в эту ночь растения — они считаются самыми «сильными» и живительными. Знания свои они передают молодежи.
«Почему праздник сохранился? — задается вопросом эксперт. — Да потому, что белорусы бережливые, — смеется Кирилл Шик. — Мы сохраняем все свои праздники, и языческие, и христианские, это — национальная черта. С Новым годом такая же история вышла — вон их у нас сколько!».