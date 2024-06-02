Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Она переехала в США из Москвы после распада СССР, где работала в Центральном институте гематологии и переливания крови Минздрава СССР и была замужем за бизнесменом из нефтяной отрасли Александром Жуковым. Их общая дочь, Дарья Жукова, была прежде замужем за бизнесменом Романом Абрамовичем и состояла с ним в браке до 2017 года. Они были женаты десять лет, у пары двое детей. Жукова-старшая в США вышла замуж второй раз — за биолога Георгия Гаузе, тоже эмигранта. Он умер в 1999 году.