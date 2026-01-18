Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Румынская певица извинилась за фразу на русском на «Евровидении»

Певица Паула Селинг извинилась за фразу «Молодец, Молдова», которую она произнесла на русском языке во время финального отбора на «Евровидение-2026».

Источник: РБК

Видео с извинениями она опубликовала на своей странице в Facebook. (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Селинг пригласили принять участие в финале Национального отбора «Евровидение-2026» в Молдавии в качестве члена жюри. В конце конкурса певица решила поздравить организаторов и зрителей фразой «Молодец, Молдова». Однако ее слова вызвали резонанс в социальных сетях.

Певица признала, что сделала ошибку. При этом она отметила, что не вкладывала в слова политический смысл. По ее словам, она неправильно поняла значение слова «молодец». «Есть ошибки, которые возникают не из-за неуважения, а из-за слишком большой добросовестности. От наивной попытки принадлежать, быть теплым, сказать “браво” сердцем, а не словарем», — написала Селинг в социальных сетях.

Бывший пресс-секретарь правительства Молдавии Даниэль Водэ резко отреагировал на фразу певицы. На своей странице в Facebook он написал, что Селинг «застала врасплох используемым языком». Он напомнил, что официальным языком в Молдавии является румынский.

В 2025 году Молдавия отказалась принимать участие в конкурсе «Евровидение-2025». Директор Корнелиу Дурнеску, который проводил отбор, сообщил, что решение было принято в связи с экономическими трудностями в стране, плохим качеством песен и снижением интереса аудитории.

Россия последние четыре года не принимала участия в «Евровидении», организаторы заявили о ее отстранении после начала спецоперации. Российский аналог международного конкурса песни под названием «Интервидение» прошел в сентябре в Москве.