Руминация: как выбраться из замкнутого круга навязчивых мыслей

— Простым языком, руминация — это как зацикливание на старых пластинках: снова и снова в голове прокручиваются одни и те же мысли, хотя они уже давно потеряли свою актуальность. Это может проявляться в виде постоянных переживаний о прошлом («Почему я тогда сказал это?») или тревог о будущем («А что, если все пойдет не так?»). Такие размышления не приводят к конструктивным решениям, а лишь усиливают чувство беспомощности и подавленности, — комментирует психолог Марина Парфенова.