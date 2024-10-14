Руку из-под головы. Остеопат Симкин назвал лучшие и худшие позы для сна

Крепкий сон — один из ключевых компонентов здоровья и психологического благополучия человека. Вот только бывает, что человек просыпается разбитым, даже если спал достаточное количество часов. Зачастую это связано с неправильным выбором позы для ночного отдыха. Боль в шее, «прострелы» в пояснице, постоянное чувство усталости — ни о каком продуктивном настрое на новый день речи уже не идет. Какие позы для сна помогут организму восстановиться, а каких лучше избегать, aif.ru рассказал Дмитрий Симкин, врач-остеопат, руководитель клиники остеопатии.
Худшие позы для сна
Один из худших вариантов — сон на животе. Голова в таком положении буквально «выворачивается» в сторону, шея скручивается, а главное, в такой позе может происходить сдавливание сосудов шеи. Это чревато ухудшением кровообращения и приступами головной боли на утро.
Более предпочтительным вариантом станет сон на спине. Голова при этом не должна уходить сильно вперед и/или запрокидываться, а у основания шеи — образовываться «горбик». Поэтому здесь важно обращать внимание на выбор подушки. Например, для такой позы не подойдут слишком высокие подушки. Они поддерживают шею посередине, а не у основания. То же самое касается и ортопедических моделей с неправильной конструкцией. Подушка должна обеспечивать качественную опору для шейно-грудного перехода — там, где расположен самый «выступающий» шейный позвонок. Для этого в центре подушки должен быть предусмотрен специальный выступ. В противном случае шее просто не удастся как следует отдохнуть и распрямиться, что рано или поздно приведет к деформации межпозвоночных дисков, с формированием их протрузий и росту «вдовьего горбика».
Сон на боку, наоборот, плохо сочетается со слишком низкой подушкой (или с ее полным отсутствием). В такой позе голова будет свешиваться вниз, а шея перегибаться — пока однажды ее не заклинит.
Наконец, я советую отказаться от привычки подкладывать руку под голову или подушку. Это нарушает естественное положение плечевого сустава и может привести к его воспалению.
Лучшие позы для сна
В целом существует всего две физиологичные позы для сна. Первая — положение на спине с невысокой подушкой или вообще без нее. Руки в такой позе лучше положить на живот: это оптимальный вариант для плечевых и локтевых суставов.
Вторая базовая поза — на боку. Голова при этом должна находиться по высоте на одном уровне с позвоночником: не ниже, но и не выше. Задача эта сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Например, не подойдут обычные подушки, которым перед сном надо специально придавать удобную форму — подминать, взбивать и так далее. Ведь они сохраняют свою высоту, в лучшем случае, до первой смены положения, она происходит много раз за ночь. Да и к выбору ортопедических подушек тоже стоит подходить тщательно. Предпочтение лучше отдать таким моделям, где предусмотрено как более высокое положение для сна на боку, так и низкое — для позы на спине. В идеале у подушки также должна быть выемка для плеча.
Ноги при положении на боку лучше согнуть, а между коленями положить подушку или невысокий валик. Важно обращать внимание и на положение рук. Нижнюю руку не следует класть под голову или между подушкой и матрасом. Если габариты спального места позволяют — ее можно слегка выпрямить, положив предплечьем на дополнительную подушечку. Если место ограничено — попробуйте положить руку на верхнее плечо. Верхнюю руку при этом допустимо завести под подушку ладонью вниз или же просто уложить на бицепс нижней руки.