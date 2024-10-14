Руку из-под головы. Остеопат Симкин назвал лучшие и худшие позы для сна

Вторая базовая поза — на боку. Голова при этом должна находиться по высоте на одном уровне с позвоночником: не ниже, но и не выше. Задача эта сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Например, не подойдут обычные подушки, которым перед сном надо специально придавать удобную форму — подминать, взбивать и так далее. Ведь они сохраняют свою высоту, в лучшем случае, до первой смены положения, она происходит много раз за ночь. Да и к выбору ортопедических подушек тоже стоит подходить тщательно. Предпочтение лучше отдать таким моделям, где предусмотрено как более высокое положение для сна на боку, так и низкое — для позы на спине. В идеале у подушки также должна быть выемка для плеча.