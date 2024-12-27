«Руки Вверх!» попали в Книгу рекордов России по количеству посетителей трех шоу

Поп-коллектив «Руки Вверх!» поставил рекорд по общему количеству посетителей трех концертов музыкальной группы в России. Всего на их шоу пришли 225 тысяч человек. Этот результат будет внесен в следующую печатную Книгу рекордов России.
Подтверждающий достижение сертификат лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков получил от главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко, сообщает ТАСС.
Как признался музыкант, для него «это фантастика», ведь в детстве, когда он рассказывал родителям о планах собрать стадион, он даже и не предполагал, что их будет три.
Ранее Сергей Жуков заявил, что будет меньше заниматься музыкой, так как у него слишком поменялись возраст и статус.