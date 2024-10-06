«Рука Москвы». Как Иван Калита наращивал своё влияние в чужих владениях

Когда говорят, что Иван Данилович просто покупал княжества скопом и на корню, сильно ошибаются. Он приобретал неспешно, помаленьку и в разных местах — где деревеньку, где село, где погост… Тогдашние конкуренты небольшого Московского княжества, например, сильные и уверенные в себе князья Тверские или Суздальские, в таком «крохоборстве» смысла не видели.
Они мыслили категориями прямого захвата целых городов и областей с помощью военной силы. А вот Калита выстроил на покупке земель и урочищ настоящую стратегию. В итоге, читая его завещания, осознаёшь, что все эти маленькие приобретения представляли собой в совокупности княжество неслабого размера, только распылённое по соседним землям.
Само по себе это приносило очень неплохой доход. К тому же владелец села мог давать жителям льготы, что вело к притоку людей и увеличению налоговой базы. А уж здесь Калите не было равных — за счёт «леготных дач», то есть буквально раздачи льгот, он увеличил население своего княжества чуть ли не вдвое. Ну и, разумеется, сёлами, что были разбросаны по конкурентным княжествам, управляли московские люди, лично преданные Калите. Это было не просто присутствие Москвы. Это был своего рода плацдарм для последующего наступления.
О чём-то похожем догадывались многие, но только элиты республики Господина Великого Новгорода разглядели реальную опасность. Лет за 20 до рождения Ивана Даниловича там был разработан стандарт ряда, то есть договора с Великим князем Владимирским, где значилось: «А в земле Новгородской ни тебе, ни княгине, ни боярам твоим сёл не покупать». Однако в завещании Ивана Калиты мы видим, что его старший сын Симеон наследует среди прочего и сёла на Новгородчине. Как же Московский князь обошёл закон?
Калита получил ярлык хана Узбека на Великое княжение Владимирское в 1328 году и, конечно, подписал с Новгородом стандартный договор. В 1331 году Иван Данилович овдовел и вторично женился на дочери князя Галицкого, взяв в приданое половину княжества. Вернее, его супруга только получала доходы с этой половины. А жители оставались подданными Галицкого князя. И любой тамошний землевладелец мог на законных основаниях прикупить пару-тройку сёл на Новгородчине. А уж на свои деньги, или многоумный Московский князь ссудил, это никого не касается.