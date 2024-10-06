«Рука Москвы». Как Иван Калита наращивал своё влияние в чужих владениях

Само по себе это приносило очень неплохой доход. К тому же владелец села мог давать жителям льготы, что вело к притоку людей и увеличению налоговой базы. А уж здесь Калите не было равных — за счёт «леготных дач», то есть буквально раздачи льгот, он увеличил население своего княжества чуть ли не вдвое. Ну и, разумеется, сёлами, что были разбросаны по конкурентным княжествам, управляли московские люди, лично преданные Калите. Это было не просто присутствие Москвы. Это был своего рода плацдарм для последующего наступления.