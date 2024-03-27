Руины загадочной римской виллы обнаружили в Великобритании

По данным экспертов, участок Бруксайд Медоуз расположен на исторической территории, заселенной еще с бронзового века — период, продолжающийся примерно с 3300 г. до н.э. по 1200 г. до н.э. Само здание некогда было богато украшено всевозможными росписями в виде узоров и мозаикой, характерной для римского стиля.