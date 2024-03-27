Руины загадочной римской виллы обнаружили в Великобритании

Остатки загадочной старинной виллы, построенной в римском стиле, нашли археологи на месте строительства нового жилого комплекса в Оксфордшире. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным экспертов, участок Бруксайд Медоуз расположен на исторической территории, заселенной еще с бронзового века — период, продолжающийся примерно с 3300 г. до н.э. по 1200 г. до н.э. Само здание некогда было богато украшено всевозможными росписями в виде узоров и мозаикой, характерной для римского стиля.
Эксперты считают, что это была прямоугольная вилла с приделом — ее территория была разделена на основную, центральную часть и два боковых придела, наподобие некоторых церквей.
«Это здание гораздо сложнее, чем обычное сельское строение. Очевидно, что объект был важным центром деятельности в течение длительного времени — от бронзового века до позднего римского периода», — отметила Франческа Джарелли, руководитель археологической группы Ред-Ривер.
На месте раскопок исследователи также нашли несколько древних предметов. Среди них — пряжка ремня, сотни монет, украшения, остатки посуды и дымоходной плитки, а также свинцовые таблички с заклинаниями — в Древнем Риме последние были атрибутами агрессивной магии.
Раскопки все еще продолжаются, однако со временем на руинах будут построены жилые дома.
Ранее ученые обнаружили в Италии систему старинных военных укреплений. На протяжении многих лет она была захоронена под одной из деревень бронзового века. Примечательно, что раскопки на этом месте неоднократно проводились с 1970-х годов, однако остатки военных сооружений были обнаружены впервые.