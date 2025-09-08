Разбившийся в 1945-м самолет P-63 Kingcobra подняли со дна озера на Камчатке

Самолетом управлял лейтенант Зинедин Абибулаевич Мустафаев, установили специалисты Центра современной истории и РГО в 2024 году, изучив документы Центрального архива Минобороны России. 16 октября 1945 года около 9 утра он выполнил упражнения по технике пилотирования на высоте 3000−3500 метров, после чего сделал боевой разворот с последующим переворотом через спину и переходом в вираж.