Разбившийся в 1945-м самолет P-63 Kingcobra подняли со дна озера на Камчатке

В Камчатском крае России подняли со дна озера Витаминное американский самолет P-63 Kingcobra. Этот истребитель передали в СССР по ленд-лизу в числе 2400 таких же «кобр», крушение он потерпел в 1945 году. Самолет достали из высокогорного водоема представители Русского географического общества и Экспедиционного центра Минобороны России, сообщает Кроноцкий заповедник.
Военный транспорт нашли на дне Витаминного в 2023 году участники экспедиции РГО, когда исследовали места падений американских самолетов. Эта «кобра» разбилась примерно через два месяца после завершения Курильской десантной операции, которая стала одним из последних столкновений противников во всей Второй мировой войне.
В ходе этой операции Красная армия заняла 56 островов Курильской гряды, вытеснив оттуда японские войска. Позже острова вошли в состав Советского Союза. Боевую машину специалисты идентифицировали как советский истребитель американского производства P-63 Kingcobra.
Самолетом управлял лейтенант Зинедин Абибулаевич Мустафаев, установили специалисты Центра современной истории и РГО в 2024 году, изучив документы Центрального архива Минобороны России. 16 октября 1945 года около 9 утра он выполнил упражнения по технике пилотирования на высоте 3000−3500 метров, после чего сделал боевой разворот с последующим переворотом через спину и переходом в вираж.
В положении «на спине» летчик завис и сорвался в штопор. Затем отвернул самолет с выводом из пикирования на высоте 300−400 метров. После этих маневров он, предположительно, потерял сознание.
Обследование показало, что хвостовая часть истребителя отломилась, винт закручен, кабина частично покрыта илом, но сохранилась.
«Экспедиция на Камчатку, посвященная подъему американского самолета, которым управлял советский летчик, — напоминание о союзнических отношениях СССР и США в годы Второй мировой. Ленд-лиз — яркий пример взаимодействия наших стран. Со времен нашей экспедиции “Алсиб” мы предметно занимаемся реконструкцией этой страницы истории, и самое важное для нас — восстановление имен членов экипажа», — рассказал первый заместитель исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов.
Совместные экспедиции Минобороны РФ и РГО по исследованию мест падений американских самолетов проходят на Камчатке с 2021 года. За это время поисковики обнаружили пять самолетов: «Либерейтор», «Вентура», «Митчелл» и «Бостон».
