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Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву

Telegram-канал Mash до этого сообщал, что рэпер выступит в России на свой день рождения 8 июня.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщила продюсер Яна Рудковская.

Она написала, что Уэст остановился «в самом сердце столицы». «Скрестили пальцы по шоу в “Лужниках”! Мои ставки, если оно будет, то 80 тыс. sold out за три дня. Ну ладно. Неделю максимум», — заявила Рудковская.

В начале мая Telegram-канал Mash со ссылкой на организаторов концерта в «Лужниках», сообщил, что Канье Уэст выступит в России на свой день рождения 8 июня, однако эта информация не подтвердилась.