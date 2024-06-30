Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщила продюсер Яна Рудковская.
Она написала, что Уэст остановился «в самом сердце столицы». «Скрестили пальцы по шоу в “Лужниках”! Мои ставки, если оно будет, то 80 тыс. sold out за три дня. Ну ладно. Неделю максимум», — заявила Рудковская.
В начале мая Telegram-канал Mash со ссылкой на организаторов концерта в «Лужниках», сообщил, что Канье Уэст выступит в России на свой день рождения 8 июня, однако эта информация не подтвердилась.