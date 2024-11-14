Ручка сумки постоянно падает с плеча: пять способов решить проблему

Общественная служба новостей перечислила пять способов сделать ручку сумки нескользкой.
1. Скотч или медицинский пластырь.
Нужно найти участок ручки, который соприкасается с плечом. Затем возьмите малярный скотч или медицинский пластырь, желательно цвета внутренней части ручки. Затем надо вырезать несколько полосок и прикрепить их к ней. В итоге сумка должна перестать скользить.
2. Замша.
К внутренней стороне ручки также можно прикрепить небольшой лоскут замши. Перед этим желательно протестировать ткань, так как она может линять.
3. Липучка.
Можно купить специальную липучку, которую нужно будет приклеить на внутреннюю часть ремня. Важно отрезать небольшой кусочек, чтобы его не было видно.
4. Пуговица.
Кроме того, на верхнюю одежду можно пришить пуговицу на ножке. Она будет фиксировать сумку. Размер пуговицы надо подобрать по ширине ручки. Так, если она широкая, а пуговица маленькая, то способ не сработает.
5. Клей.
Если выберете этот способ, работайте аккуратно, чтобы не испортить сумку и верхнюю одежду. Для этого надо капнуть пару раз клеем на внутреннюю часть ремня. Затем тщательно просушите изделие.
Что еще можно предпринять
Обращайте внимание на верхнюю одежду. Если она сделана из гладких, синтетических материалов, сумка будет сползать, а на шероховатых поверхностях (например, шерстяном пальто, шубе, джинсовке) она будет держаться хорошо. Также желательно выбирать аксессуары с ручками из рельефной кожи, текстиля, а также замши.
Важен и крой рукава верхней одежды. Если он спущенный или имеет покатую форму, тогда ручка будет скользить. Втачной же рукав наиболее удобен для тех, кто носит сумку на плече. Также можно попробовать перевесить сумку на другое плечо — у некоторых людей они находятся на разной высоте.
«Если сумка дорогая, либо просто вы ей очень дорожите и боитесь случайно испортить, лучше не экспериментируйте. Обратитесь к специалисту, который профессионально решит вашу проблему», — отметило издание.
Отметим, такой аксессуар — хороший вариант подарка. Сумку можно преподнести в том числе на 14 февраля.