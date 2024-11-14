Ручка сумки постоянно падает с плеча: пять способов решить проблему

Важен и крой рукава верхней одежды. Если он спущенный или имеет покатую форму, тогда ручка будет скользить. Втачной же рукав наиболее удобен для тех, кто носит сумку на плече. Также можно попробовать перевесить сумку на другое плечо — у некоторых людей они находятся на разной высоте.