Рубио может взять на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп в субботу пообещал, что о народе Венесуэлы позаботятся, а страна получит надлежащее руководство. Он добавил, что Вашингтон уже формирует команду, которая временно возьмет на себя управление Венесуэлой.
«Чиновник США заявил, что госсекретарь Марко Рубио, который на протяжении своей карьеры критиковал Мадуро и его предшественника Уго Чавеса, возьмет на себя ведущую роль в управлении (Венесуэлой — ред.)», — говорится в материале агентства.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.