Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио и Уиткофф примут участие в переговорах в Женеве, сообщает CNN

CNN: Рубио и Уиткофф присоединятся к переговорам в Женеве по миру на Украине.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента страны Стив Уиткофф примут участие в воскресных переговорах в Женеве по урегулированию конфликта на Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

«Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф присоединятся к переговорам завтра в Женеве», — говорится в публикации.

Собеседник телеканала добавил, что целью переговоров станет попытка согласовать формулировки до встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Американский чиновник также уточнил, что министр армии США Дэниел Дрисколл вместе со своей командой уже приземлился в Женеве для обсуждения с высокопоставленными украинскими чиновниками следующих шагов по направлению к миру.

В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что предложение США может быть положено в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.