Рубашка Бейба Рута продана на аукционе за $24 миллиона

Легендарную рубашку американского бейсболиста «Нью-Йорк Янкис» Бейба Рута продали на аукционе за $24 миллиона (~ 2 млрд рублей). Ранее она была продана публично лишь раз — более 20 лет назад за $975 тысяч (~ 89 млн рублей).
За свою блестящую карьеру Рут выиграл семь титулов чемпиона Мировой серии и нанес 714 хоум-ранов. В рубашке, выставленной на аукцион, бейсболист был, когда забил легендарный «гол» во время Мировой серии 1932 года против «Чикаго Кабс» на Ригли Филд. В пятом иннинге он вышел на площадку, махнул рукой в сторону дальнего поля и нанес удар через питчера «Кабс». В истории бейсбола этот момент стал известен как «Решающий удар». Благодаря ему, «Янкиc» выиграли со счетом 7:5, а на следующий день обыграли «Кабс», став лидерами в серии.
В сфере спортивного коллекционирования это величайший спортивный предмет всех времен.
В июле рубашку выставили на стадионе «Ригли Филд», где болельщики и игроки имели возможность увидеть ее вблизи. На ней, кстати, до сих пор сохранились уникальные швы и пятна, которые, по мнению внучки Рут, Линды Рут Тосетти, могут быть от горчицы — любимого соуса ее деда.
Ранее музей автоспорта Индианаполиса выставил на аукцион Mercedes-Benz W196 Streamliner, за рулем которого находились такие легенды автоспорта, как Хуан Мануэль Фанхио и Стерлинг Мосс.