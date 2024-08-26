Рубашка Бейба Рута продана на аукционе за $24 миллиона

За свою блестящую карьеру Рут выиграл семь титулов чемпиона Мировой серии и нанес 714 хоум-ранов. В рубашке, выставленной на аукцион, бейсболист был, когда забил легендарный «гол» во время Мировой серии 1932 года против «Чикаго Кабс» на Ригли Филд. В пятом иннинге он вышел на площадку, махнул рукой в сторону дальнего поля и нанес удар через питчера «Кабс». В истории бейсбола этот момент стал известен как «Решающий удар». Благодаря ему, «Янкиc» выиграли со счетом 7:5, а на следующий день обыграли «Кабс», став лидерами в серии.