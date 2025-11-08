RT: На ожидающем третьи сутки захода в Сочи пароме из Трабзона кончается еда

Паром Sea Bridge из турецкого Трабзона уже три дня стоит на якоре в море недалеко от Сочи. Он отправился из Турции 5 ноября вечером и утром следующего дня подошел к берегам Сочи, но пока не может пришвартоваться в порту. На пароме находятся 20 пассажиров: двое из Турции и 18 из России. Они купили билеты на этот рейс, чтобы отдохнуть или по делам.