RT: На ожидающем третьи сутки захода в Сочи пароме из Трабзона кончается еда

На пароме Seabridge, который уже третьи сутки не может причалить в Сочи, заканчивается запас продовольствия. Об этом RT рассказала российская туристка Татьяна. Она отметила, что организовать гуманитарную помощь судну невозможно, так как паром принадлежит иностранной компании.
Рейс из Трабзона впервые за 14 лет прибыл в Россию, однако его прибытие в Сочи оказалось под угрозой. Причины задержки пока остаются неясными. По одним данным, ФСБ проводит проверки, по другим — у парома отсутствуют необходимые разрешения.
Паром Sea Bridge из турецкого Трабзона уже три дня стоит на якоре в море недалеко от Сочи. Он отправился из Турции 5 ноября вечером и утром следующего дня подошел к берегам Сочи, но пока не может пришвартоваться в порту. На пароме находятся 20 пассажиров: двое из Турции и 18 из России. Они купили билеты на этот рейс, чтобы отдохнуть или по делам.
7 ноября к полудню паром получил разрешение войти в воды России. К 17 часам его осмотрели. Пассажиры должны были сойти на берег и паром отправиться обратно в Трабзон вечером того же дня. Но этого пока не произошло.