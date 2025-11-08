Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RT: На ожидающем третьи сутки захода в Сочи пароме из Трабзона кончается еда

Паром из Трабзона Sea Bridge уже третьи сутки ожидает допуска в порт Сочи.

Источник: РИА "Новости"

На пароме Seabridge, который уже третьи сутки не может причалить в Сочи, заканчивается запас продовольствия. Об этом RT рассказала российская туристка Татьяна. Она отметила, что организовать гуманитарную помощь судну невозможно, так как паром принадлежит иностранной компании.

Рейс из Трабзона впервые за 14 лет прибыл в Россию, однако его прибытие в Сочи оказалось под угрозой. Причины задержки пока остаются неясными. По одним данным, ФСБ проводит проверки, по другим — у парома отсутствуют необходимые разрешения.

Паром Sea Bridge из турецкого Трабзона уже три дня стоит на якоре в море недалеко от Сочи. Он отправился из Турции 5 ноября вечером и утром следующего дня подошел к берегам Сочи, но пока не может пришвартоваться в порту. На пароме находятся 20 пассажиров: двое из Турции и 18 из России. Они купили билеты на этот рейс, чтобы отдохнуть или по делам.

7 ноября к полудню паром получил разрешение войти в воды России. К 17 часам его осмотрели. Пассажиры должны были сойти на берег и паром отправиться обратно в Трабзон вечером того же дня. Но этого пока не произошло.

Узнать больше по теме
Федеральная служба безопасности (ФСБ): простое объяснение сложной службы
ФСБ — одна из самых известных структур России, которая всегда окружена ореолом загадочности. О ней слышали все, но мало кто понимает, чем именно занимается Федеральная служба безопасности, как устроена ее работа и как туда попадают новые сотрудники. В статье простым языком разберем суть ФСБ: от истории создания до современных функций и роли в жизни страны.
Читать дальше