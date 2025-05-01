РСТ обратился к властям из-за огромной пробки перед Крымским мостом

«В образцах песка и морской воды в этих регионах продолжают выявляться значительные несоответствия санитарно-гигиеническим нормативам. В связи с этим в этом году 141 пляж в Анапе и девять в Темрюкском районе невозможно использовать для купания», — объяснил Роспотребнадзор в апреле. В Анапе в зону ЧС попали все публичные пляжи, в Темрюкском районе часть осталась доступна.