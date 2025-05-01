РСТ обратился к властям из-за огромной пробки перед Крымским мостом

Многокилометровая пробка перед Крымским мостом образовалась в связи с перераспределением туристических потоков из-за закрытия части пляжей в Краснодарском крае и ограничения авиасообщения с южными регионами, заявил Российский союз туриндустрии (РСТ).
«Согласно данным участников туристического рынка — членов РСТ, спрос на отдых в Крыму увеличился более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инфраструктура полуострова готова принять весь поток туристов», — сказано в сообщении.
РСТ призвал туристов воспользоваться другими маршрутами въезда в Крым, включая сухопутные маршруты и железнодорожное сообщение.
Нагрузка на транспортную инфраструктуру существенно возросла в этом году, отмечает союз. Организация попросила Минтранс оперативно изучить ситуацию, рассмотреть возможность увеличения пропускной способности контрольных пунктов и «принять меры для оптимизации транспортных потоков в период майских праздников».
РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса России и пресс-службу ФКУ «Упрдор “Тамань”».
РСТ — Российский союз туриндустрии. Это крупнейшее отраслевое объединение, включающее в себя туроператоров, гостиницы и санаторно-курортные учреждения, турагентства, а также иные организации, работающие в сфере туризма. РСТ представляет интересы более 3 тыс. предприятий туриндустрии в России.
Пробки у Крымского моста образовались утром 1 мая. К 11:00 мск в очереди на въезде на переправу скопилось наибольшее количество машин — около 2,7 тыс. машин. К 16:00 в очереди со стороны Тамани находилось 1904 машины, ожидание составляло около четырех часов. Со стороны Керчи — 430 машин с ожиданием около двух часов.
Часть пляжей Краснодарского пляжа признали непригодными для купания в связи с разливом мазута в Черном море: он произошел в декабре после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма в Керченском проливе.
«В образцах песка и морской воды в этих регионах продолжают выявляться значительные несоответствия санитарно-гигиеническим нормативам. В связи с этим в этом году 141 пляж в Анапе и девять в Темрюкском районе невозможно использовать для купания», — объяснил Роспотребнадзор в апреле. В Анапе в зону ЧС попали все публичные пляжи, в Темрюкском районе часть осталась доступна.
РСТ прогнозировал, что из-за закрытия анапских пляжей цены на отдых в этом районе в 2025 году продолжат снижаться, что нанесет удар по местным предпринимателям. Цены на других направлениях, которые будут аккумулировать туристов, отказавшихся от отдыха в Анапе, по его мнению, наоборот, вырастут, уверен глава союза Илья Уманский.