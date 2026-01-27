РСТ: Франция, Италия и Испания остаются лидерами по выдаче виз россиянам

Гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян также отметил, что получение виз в большинство стран шенгена по-прежнему сопряжено со сбором большого количества документов и сложной записью на подачу. «Самая непростая ситуация сейчас с Испанией: де-факто в визовых центрах действуют квоты на прием заявлений в количестве 20−25 человек со всей России, включая поездки с любыми целями. Запись на подачу документов крайне осложнена. Таким образом, комфортный запас по времени на подачу документов достигает шести месяцев до старта поездки. Чуть проще ситуация с визами во Францию и Италию — полегче найти слоты для подачи документов, однако проверяют их так же строго. В целом нужно иметь запас около трех месяцев», — подчеркнул эксперт. Мурадян добавил, что самая благоприятная ситуация сейчас складывается по Греции: консульство запустило процедуру переаккредитации на 2026 год, по ее завершении у туроператоров будет возможность оформлять визы в более сжатые сроки. Пока срок оформления занимает около трех недель.