РСТ: Франция, Италия и Испания остаются лидерами по выдаче виз россиянам

Лидером по выдаче стали Франция, Италия и Испания. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).
«Эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ) оценивают количество поданных россиянами в 2025 году заявлений на визы в 620−670 тыс., а оформленных виз — в 540−570 тыс. Лидерами по количеству выданных россиянам шенгенских виз остаются Франция, Италия и Испания, но доля многократных виз упала до примерно 10%, тогда как в допандемийном 2019 году она превышала 80%», — отмечают в союзе.
Как отмечает эксперт РСТ, гендиректор компании VCP Travel Михаил Абасов, в ноябре Еврокомиссия ограничила выдачу новых многоразовых виз россиянам, поэтому сейчас на долгосрочный шенген могут в основном рассчитывать лишь три узкие категории заявителей: близкие родственники граждан ЕС, легальные резиденты Европы, профессионалы в сфере международных перевозок, а также частные случаи, рассматриваемые консульством в индивидуальном порядке.
«Для подавляющего большинства туристов, бизнесменов и путешественников стандартом де-факто стала однократная виза, строго соответствующая датам поездки», — сказал эксперт РСТ.
По его словам, сейчас лидерами по доступности остаются Франция, Италия и Испания, на них приходится порядка 60−65% всех выданных россиянам шенгенских виз. К странам со средними показателями можно отнести Грецию, Германию и Португалию, говорит эксперт. Больше всего отказывает Австрия, Мальта и страны Балтии.
По оценке Абасова, визовая политика во всех этих странах стала строже: если до ноября 2025 года добросовестные путешественники с историей еще могли рассчитывать на многократные визы, то сейчас преобладают однократные на даты поездки.
Более того, увеличились и сроки рассмотрения документов, сейчас они составляют в среднем 2−4 недели, к этому необходимо прибавить время ожидания записи на подачу, которое может составлять 4−8 недель. Изменилась и финансовая сторона процесса: по данным Eurostat, доходы Шенгенской зоны от визовых сборов с россиян увеличились в 2025 году на 5−7%, что опережает рост фактических въездов (+3%).
Гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян также отметил, что получение виз в большинство стран шенгена по-прежнему сопряжено со сбором большого количества документов и сложной записью на подачу. «Самая непростая ситуация сейчас с Испанией: де-факто в визовых центрах действуют квоты на прием заявлений в количестве 20−25 человек со всей России, включая поездки с любыми целями. Запись на подачу документов крайне осложнена. Таким образом, комфортный запас по времени на подачу документов достигает шести месяцев до старта поездки. Чуть проще ситуация с визами во Францию и Италию — полегче найти слоты для подачи документов, однако проверяют их так же строго. В целом нужно иметь запас около трех месяцев», — подчеркнул эксперт. Мурадян добавил, что самая благоприятная ситуация сейчас складывается по Греции: консульство запустило процедуру переаккредитации на 2026 год, по ее завершении у туроператоров будет возможность оформлять визы в более сжатые сроки. Пока срок оформления занимает около трех недель.