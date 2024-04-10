RSOS: 1500 лет назад индейцы Патагонии держали лис в качестве питомцев

Кроме того, анализ изотопов углерода и азота в лисьих костях показал, что еда животного была богата растениями, точно так же, как и диета людей из этой могилы. Что само по себе странно, потому что дикие лисы обычно едят гораздо больше мяса. Наиболее правдоподобное объяснение этому археологи нашли в том, что лиса была «ценным компаньоном групп охотников-собирателей». То есть домашним животным, как современные собаки или кошки.