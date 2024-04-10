RSOS: 1500 лет назад индейцы Патагонии держали лис в качестве питомцев

В Аргентине собаки стали домашними питомцами относительно недавно — каких-то 500 лет назад. Но кто заменял их все остальное время? Археологи выяснили, что это были лисы. И вот как ученые это узнали.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Royal Society Open Science, описали найденную в 1991 году могилу в 210 километрах от города Мендоса. В захоронении обнаружили кости как минимум 24 человек, включая детей, и личные вещи — бусы, ожерелья, каменные орудия, украшения для губ. Радиоуглеродный анализ показал, что люди, чьи кости нашли археологи, жили здесь около 1500 лет назад.
Кроме того, рядом с человеческими останками в могиле оказались кости лисы. По мнению археологов, ее намеренно похоронили рядом с человеком. Скорее всего, это говорит об их тесной связи.
Первоначально исследователи думали, что кости лисы принадлежали представителю рода Lycalopex. Однако после более точных измерений размеров и анализа древней ДНК оказалось, что это представитель Dusicyon avus — вымершего вида, населявшего Южную Америку в эпохи плейстоцена и голоцена.
Кроме того, анализ изотопов углерода и азота в лисьих костях показал, что еда животного была богата растениями, точно так же, как и диета людей из этой могилы. Что само по себе странно, потому что дикие лисы обычно едят гораздо больше мяса. Наиболее правдоподобное объяснение этому археологи нашли в том, что лиса была «ценным компаньоном групп охотников-собирателей». То есть домашним животным, как современные собаки или кошки.