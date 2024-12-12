РПЦ надеется, что христианам помогут сохранить святыни в Сирии

«Мы надеемся, что усилиями всех людей доброй воли при помощи Божией удастся обеспечить сохранение христианского наследия и самого христианского населения Ближнего Востока. В противном случае человечество понесет невосполнимую утрату», — сказало он.
Как подчеркнул протоиерей, информация о событиях поступает патриарху Кириллу и РПЦ из первых рук.
«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с большим вниманием и озабоченностью следит за развитием событий в Сирии. Предстоятель Русской православной церкви горячо молится о своем собрате, патриархе Антиохийском и всего Востока Иоанне Х, об архиереях, священниках и диаконах, монашествующих и мирянах Антиохийской церкви, об их мире и безопасности, о спокойствии на благословенной сирийской земле, где подвизались многие святые. Мы ежедневно поддерживаем связь с Антиохийской церковью, в том числе через представителей Антиохийского патриархата в Москве митрополита Филиппопольского Нифона и Московского патриархата в Дамаске архимандрита Филиппа, благодаря имеющимся связям получаем новости из первых рук», — добавил он.
Протоиерей отметил, что в переломный момент развития Сирии в высшей степени востребованы глубокая вовлеченность Антиохийской православной церкви и ее предстоятеля патриарха Иоанна Х в межрелигиозный диалог, миротворческое и социальное служение.
«Антиохийская церковь всегда занимала и занимает ныне патриотическую позицию, разделяя и радости, и печали и лишения своего народа. Патриарх Иоанн Х не раз говорил: мы, христиане, — не пришельцы на сирийской земле, мы ее коренные жители, неотъемлемая составная часть многообразия ее народа», — заключил Николай Балашов.
Каноническая территория Антиохийской православной церкви — Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт и страны Аравийского полуострова, за исключением Иордании. Считается, что ее основали апостолы Петр и Павел. По данным РПЦ, в первые века христианства территориально она была самой большой в христианском мире, а в 451 году приобрела статус патриархата. В XIII веке резиденция патриархов Антиохийских была перенесена в Дамаск, где она находится до сих пор.
Священнослужители Антиохийского патриархата во время событий в Сирии не пострадали и находятся в безопасности, сообщил РИА Новости ранее представитель патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском патриархе архимандрит Филипп (Васильцев). Служители и здание представительства Русской православной церкви (РПЦ) в Дамаске, по его словам, также не пострадали, у представительства не было прямого взаимодействия с контролирующими город силами, а обстановку в его районе в понедельник он назвал относительно спокойной.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву — РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Глава «правительства спасения», созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. По его словам, состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.