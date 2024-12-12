РПЦ надеется, что христианам помогут сохранить святыни в Сирии

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с большим вниманием и озабоченностью следит за развитием событий в Сирии. Предстоятель Русской православной церкви горячо молится о своем собрате, патриархе Антиохийском и всего Востока Иоанне Х, об архиереях, священниках и диаконах, монашествующих и мирянах Антиохийской церкви, об их мире и безопасности, о спокойствии на благословенной сирийской земле, где подвизались многие святые. Мы ежедневно поддерживаем связь с Антиохийской церковью, в том числе через представителей Антиохийского патриархата в Москве митрополита Филиппопольского Нифона и Московского патриархата в Дамаске архимандрита Филиппа, благодаря имеющимся связям получаем новости из первых рук», — добавил он.