Розыгрыши на 1 апреля: 15 смешных розыгрышей на День дурака

Если у ваших друзей водится аквариум с оранжевыми рыбками, то эта шутка для вас. Вырежьте из морковки несколько рыбок. Возьмите их с собой в гости, посреди разговора встаньте, подойдите к аквариуму, предварительно зажав в ладони кусочки. Отодвиньте крышку, если она есть и сделайте вид, что опускаете руку с морковкой в воду. Со спины это будет выглядеть именно так. После, делая вид, что достали рыбку, запрокиньте голову и опустите заготовку в рот. Старайтесь хрустеть, как можно громче, любитель морских деликатесов.