Розыгрыши на 1 апреля: 15 смешных розыгрышей на День дурака

В нашей статье мы собрали 15 идей, которые помогут вам удивить и рассмешить людей вокруг. Розыгрыши на 1 апреля могут быть как простыми, так и более изощренными, но все они объединены одной целью — подарить хорошее настроение. Вы узнаете, как устроить неожиданный сюрприз с помощью подручных средств или современных технологий, а также как сделать так, чтобы шутка запомнилась надолго. Готовы ли вы стать мастером розыгрышей? Тогда читайте дальше!
Смешные розыгрыши на 1 апреля для друзей
В этот праздник друзья — лучшие «жертвы» для розыгрышей. С ними сложно испортить отношения, но после шутки придется выслушать пару нелестных выражений в свой адрес, которые они будут произносить сквозь смех.
1. Фальшивый билет
В графическом редакторе создайте билет на концерт любимого музыканта вашего друга. Отправьте ему фотографию или файл по почте под предлогом, что делаете подарок или приглашаете его сходить за компанию.
Далее есть два варианта событий.
1. Если вы идете вместе, то можете сделать другу подарок. Например, когда охрана не пропустит вас по фальшивым билетам и тот перестанет понимать, что происходит, поздравьте его с Днем дурака и покажите настоящие билеты.
2. Если вы «дарите» билеты, то дождавшись восторженной реакции, попросите проверить дату на них. Поздравьте с праздником.
Для розыгрыша понадобятся:
- принтер;
- бумага;
- графический редактор.
2. Клавиатурный хаос
Пока ваш друг отошел, сфотографируйте его клавиатуру. Сделайте фото фоном рабочего стола, уберите все ярлыки. Для лучшего эффекта стоит скрыть панель задач. Для этого нажмите сочетание клавиш Win+I, зайдите в раздел «Панель задач» и включите «Автоматически скрывать панель задач в режиме рабочего стола».
Когда друг вернется, он растеряется и начнет тыкать мышкой по всему рабочему столу, пока не наткнется на скрытую панель задач. Секунды его растерянности будут бесценны.
Вторая версия этого розыгрыша — сделать заставкой рабочего стола «синий экран смерти». Друг поймет, что его разыграли только после нескольких перезагрузок.
Третий вариант — сделать фоном рабочего стола без ярлыков картинку рабочего стола с ярлыками.
Вам понадобится:
3. Вечер с плохим концом
Предложите другу распить вечером бутылку вина. Заранее вскройте ее, засыпьте туда пищевой краситель красного цвета и хорошенько встряхните емкость. Когда друг отлучится в уборную, его будет ждать неприятный сюрприз. Если вы не любите красное вино, подберите краситель под цвет напитка.
Что для этого нужно:
- краситель;
- 1—2 бутылки напитка.
4. Крах колес
Для владельца автомобиля поломка «стального коня» всегда трагедия. Сыграйте на этом. Привяжите изолентой или скотчем к выхлопной трубе машины воздушный шарик. Когда друг поедет, шарик наполнится выхлопными газами и в один момент взорвется, до смерти напугав товарища и его семью. Не стоит так разыгрывать людей с больным сердцем! Более сильный взрыв или их череду можно обеспечить, одев несколько шариков на выхлопную трубу.
Для розыгрыша понадобится:
- машина друга;
- воздушный шарик;
- скотч, изолента.
5. Рыбный гурман
Если у ваших друзей водится аквариум с оранжевыми рыбками, то эта шутка для вас. Вырежьте из морковки несколько рыбок. Возьмите их с собой в гости, посреди разговора встаньте, подойдите к аквариуму, предварительно зажав в ладони кусочки. Отодвиньте крышку, если она есть и сделайте вид, что опускаете руку с морковкой в воду. Со спины это будет выглядеть именно так. После, делая вид, что достали рыбку, запрокиньте голову и опустите заготовку в рот. Старайтесь хрустеть, как можно громче, любитель морских деликатесов.
Что вам понадобится:
- морковка;
- нож;
- аквариум;
- актерские навыки.
Первоапрельские розыгрыши на работе для коллег
В этот день без последствий можно разыграть любого коллегу, даже начальника. Но с руководителем шутку стоит выбирать так, чтобы она не стоила вам премии. На случай, если вы скоро увольняетесь, в нашей подборке найдутся варианты пожестче.
1. Хрю-хрю
Распечатайте на цветном принтере изображение пятачка. Отлучившись с рабочего места, прихватите с собой клей-карандаш и «подложите свинью» под дно кружки коллеги. Будьте аккуратны, начальник или работник с лишним весом такой шутки могут не понять.
Что вам понадобится:
- цветной принтер;
- клей-карандаш;
- кружка коллеги.
2. Увольнение и переезд
Разместите в офисе объявления, что компания приняла решение сократить штат. Когда все начнут паниковать и ломиться к начальнику, признайтесь, что это шутка. Другим вариантом будет объявление о переезде (в другой город, например). Главное, чтобы смена рабочего места проводилась в короткий срок. Это вызовет суматоху в коллективе. Можно объединить шутки. Например, написать, что компания переезжает в другой город, а тех, кто не готов ехать следом, просят пройти в кабинет начальства.
Еще одним вариантом розыгрыша может стать объявление о ранней планерке утром 1 апреля. Когда коллеги соберутся, поздравьте их с праздником. И бегите…
Что вам понадобится:
- принтер;
- бумага.
3. Современные технологии
Возле принтера или кофемашины разместите объявление, что теперь они управляются голосом. Для убедительности укажите конкретные команды, например, «печать» или «капучино». Когда коллега придет в отчаяние от бесплодных попыток, скажите ему, что его голос просто пока не внесен в программу и вызовите следующую «жертву». Если принтер управляется дистанционно, можно подговорить другого работника, что когда вы подойдете к устройству и назовете команду, принтер начнет работать.
Что для этого нужно:
- принтер или кофемашина;
- бумага;
- сообщник.
4. Эффектное появление
Если дверь вашего офиса открывается внутрь, то к низу двери прикрепите изолентой канцелярские кнопки, а в угол, в который открывается дверь, установите воздушный шарик. Коллега сам испугается своего появления.
Что вам нужно:
- канцелярские кнопки;
- изолента (скотч рвется);
- дверь;
- воздушный шарик.
5. Пенная вечеринка
Предупредим, что клининг такой шутке будет не рад. Купите и заморозьте баллончик с пеной для бритья. Когда он застынет, отпилите нижнюю часть, а остальной баллон положите коллеге в ящик стола. Оттаивая, пена станет возвращаться в свое прежнее состояние и заполнит все пространство внутри. При попытке открыть ящик, она начнет выходить наружу.
Что вам понадобится:
- морозилка;
- пена для бритья;
- нож или ножовка по металлу.
Забавные розыгрыши для всей семьи
Домашнее пространство — полигон для розыгрышей. Не верите? Вот пять идей для шуток над членами семьи.
1. Мороженое на завтрак
Вариант первый: на ночь заморозьте тарелку (и) с кукурузными хлопьями, хрустящими шариками или колечками. Когда ребенок примется за еду, наблюдайте за его растерянным видом.
Вариант второй: объявите детям, что у них утром на завтрак будет мороженое. Когда наступит утро, выдайте каждому по муляжу и с беззаботным видом отправляйтесь заниматься своими делами. Не забудьте после дать им настоящее мороженое, иначе они могут расстроиться.
Для первого варианта вам понадобится:
- молоко;
- хлопья;
- морозилка.
Для второго варианта:
- муляжи мороженого.
2. Таракан!
Используя цветную бумагу, вырежьте из нее силуэты различных насекомых и разместите их под плафонами люстр, ночных светильников и торшеров. Увидев огромного паука за тканью ночной лампы, домочадцы мигом поднимут шум.
Что вам понадобится:
- цветная бумага;
- ножницы;
- двухсторонний скотч, чтобы закрепить силуэты;
- лампа, люстра, торшер.
3. Сладость — это гадость
Если в семье есть сладкоежка, то это розыгрыш для него. Возьмите вату и скатайте из нее несколько шариков. После растопите шоколад и обмакните каждую заготовку. Когда любитель сладкого придет домой, угостите его домашними конфетами.
Вам понадобится:
- вата;
- вода;
- 1 кастрюля, 1 тарелка;
- шоколад.
4. У еды есть глаза
Продолжаем продуктовые розыгрыши, на этот раз оживим содержимое холодильника. Купите в любом рукодельном магазине пачку самоклеящихся декоративных глазок и расклейте их на все продукты. Если вы планируете после работы выпить в семейном кругу, мысли о трезвой жизни посетят вашего партнера точно не на утро. Для более жуткой картины можно приобрести красные глаза с рисунком лопнувших капилляров.
Что вам понадобится:
- самоклеящиеся декоративные глазки.
5. Немыльные истории
Количество негатива после розыгрыша будет зависеть от того, каким видом мыла вы пользуетесь. Если кусковым, то обильно смажьте его со всех сторон лаком для ногтей, так оно не будет мылиться. Для более агрессивного варианта, возьмите бутылочку с жидким мылом и замените содержимое на бесцветный клей. Ждите отборного мата в свой адрес.
Вам понадобится:
- кусковое или жидкое мыло;
- жидкий прозрачный клей;
- лак для ногтей.
Советы, как лучше не шутить на 1 апреля
День дурака — веселый праздник, но во всем нужно знать меру и подбирать такие шутки, где человек точно посмеется вместе с вами. Ниже составили список, на какие темы шутить не стоит.
1. Чувствительные темы.
Не стоит использовать шутки, связанные:
- со здоровьем человека и его близких людей;
- с событиями, напоминающими о разводе или измене;
- с физическими особенностями (лишний вес, возраст, травма).
2. Пугать людей.
Шутки с легким испугом приемлемы, но пугать на следующие темы не стоит:
- ложные звонки о пропаже близких;
- фальшивые звонки о разрушении имущества;
- фобии (например, человек боится пауков).
3. Шутки, связанные с работой или учебой.
Перед тем, как разыграть человека, помните, что он может считать образование или работу важными аспектами своей жизни.
- Не используйте шутки, способные навредить профессиональной репутации (письма от начальства).
- Розыгрыши, способные вызвать панику по поводу учебы (вы отчислены).
- Шутки, способные надолго нарушить рабочий процесс (принтер «сломан»).
4. Шутки над детьми, способные им навредить.
Дети могут не понять взрослые шутки и принять все на свой счет. Избегайте:
- пугающих розыгрышей («мы решили сдать тебя в детдом»);
- шуток с фальшивыми подарками без последующей компенсации в виде желаемого ребенком предмета;
- розыгрышей, связанных с успехами или неудачами. Например: «Ты вчера прогулял школу, значит, не пойдешь гулять, а будешь делать уроки» (хотя ребенок в школе был).
5. Шутки с едой и напитками.
Подходите аккуратно к шуткам с едой, чтобы не навредить человеку. Например:
- не шутите с соусами (у человека может быть аллергия);
- шутка с пересоленным кофе может испортить человеку настроение.
Напоминаем, что если в момент розыгрыша здоровью человека был нанесен вред, автору шутки может быть предъявлено обвинение по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» (1). Не забывайте, что суть любого розыгрыша заключается в том, чтобы развеселить всех участников.
Список источников
1. Уголовный Кодекс Российской Федерации. Особенная часть. Раздел VII. «Преступления против личности». Гл. 16. «Преступления против жизни и здоровья». Ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» от 13.06.1996 (с изменениями от 08.01.2025).