Розничные продажи алкоголя в России достигли максимума с 2017 года

За 11 месяцев 2024 года объем розничной продажи алкогольной продукции в России составил 201,7 млн декалитров (дал). Эта цифра всего на 0,2% выше, чем годом ранее, и на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года (167,9 млн дал).
Объем розничных продаж в сегменте крепкого алкоголя тоже вырос с 2017 года. За январь—ноябрь 2024 года продажи водки в сравнении с аналогичным периодом семилетней давности увеличились на 15% (68,7 млн дал вместо 59,7 млн дал). При этом за год в сравнении с январем—ноябрем 2023 года рост продаж водки в розницу составил только 0,7%.
Объем розничных продаж коньяка за 11 месяцев 2017 года равнялся 8,6 млн дал, а в аналогичный период 2024 года — 12,5 млн дал (рост на 45%). В сравнении с показателями за январь—ноябрь 2023 года рост в текущем году по этой категории составил 3%.
Выросли объемы розничных продаж и в сегменте вина. Так, продажи игристого с 2017 года выросли за январь—ноябрь на 60% (с 11,3 млн дал в 2017 году до 18,1 млн дал в 2024 году). Рост за год в этой категории — 10,5%.
Выросли и розничные продажи тихого вина. Если в январе—ноябре 2017 года в этой категории розничные продажи составляли 42 млн дал, то в 2024 году — 51,4 млн дал (рост на 22%). В сравнении с показателями за 2023 год рост составил 1,1%.
Среди категорий алкогольной продукции, реализованной в розницу в России за январь—ноябрь 2024 года, по сравнению с таким же периодом прошлого года сильнее всего выросли, кроме указанных выше, категория ликеро-водочных изделий (на 17,3%, до 14,7 млн дал) и категория «другие спиртные напитки» (на 15,9%, до 12,5 млн дал). При этом самую сильную просадку в рознице за 11 месяцев 2024 года продемонстрировали виноградосодержащие напитки без этилового спирта (минус 35,5%, до 0,5 млн дал), слабоалкогольная продукция (минус 25,8%, до 11,7 млн дал) и плодовая алкогольная продукция (минус 19,7%, до 8,8 млн дал).
«РБК Вино» писал, что объем производства алкогольной продукции за январь—ноябрь в России вырос по сравнению с 2017 годом всего на 1,6 млн дал, или на 0,95%. При этом темпы роста объемов производства игристого за тот же период составили 44% (с 10,9 млн дал в январе—ноябре 2017 года до 15,7 млн дал в тот же период 2024 года).