Розничные продажи алкоголя в России достигли максимума с 2017 года

Среди категорий алкогольной продукции, реализованной в розницу в России за январь—ноябрь 2024 года, по сравнению с таким же периодом прошлого года сильнее всего выросли, кроме указанных выше, категория ликеро-водочных изделий (на 17,3%, до 14,7 млн дал) и категория «другие спиртные напитки» (на 15,9%, до 12,5 млн дал). При этом самую сильную просадку в рознице за 11 месяцев 2024 года продемонстрировали виноградосодержащие напитки без этилового спирта (минус 35,5%, до 0,5 млн дал), слабоалкогольная продукция (минус 25,8%, до 11,7 млн дал) и плодовая алкогольная продукция (минус 19,7%, до 8,8 млн дал).