Рождество Иоанна Предтечи: история, обычаи и традиции, что нельзя делать

На протяжении многих лет священник иудеев Захария и его супруга ждали пополнения в семье, однако пара оставалась бездетной. Отсутствие детей было огромным несчастьем для супругов. В один день на закате жизни к Захарии явился посланник неба — архангел Гавриил. Он сообщил священнику, что ему следует ожидать ребенка, который принесет много счастья еврейскому народу. Захария не поверил Гавриилу, за что первый наказал священника, лишив его на время дара речи. Он вновь смог говорить лишь на восьмой день после рождения сына — когда пришла пора дать младенцу имя.