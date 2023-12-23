Рождество Христово в 2024 году: когда отмечают, история и традиции

Рождество Христово — один из двенадцати важнейших христианских праздников. В зависимости от того, по какому календарю живет церковь (григорианскому или юлианскому), даты события в разных конфессиях различаются. РБК Life рассказывает историю и традиции праздника.

Когда отмечают Рождество Христово в 2024 году

Русская православная церковь, а также иерусалимская, сербская и грузинская отмечают Рождество Христово 7 января (25 декабря по старому стилю). В 2024-м дата выпадает на субботу.

Католики, лютеране, часть протестантских конфессий и англиканская церковь отмечают Рождество Христово раньше — 25 декабря. В 2023 году дата выпадает на понедельник. Разные даты праздника возникли из-за того, что христианские конфессии живут по разным календарям — григорианскому и юлианскому.

Григорианский календарь ввел папа римский Григорий XIII в 1582 году. Новая система была нужна для того, чтобы исправить погрешности старого метода летоисчисления. В России на григорианский календарь перешли только после революции, в 1918 году. Но Русская православная церковь до сих пор живет по юлианскому календарю. То есть для России Рождество наступает 25 декабря по старому стилю, это соответствует 7 января по новому стилю в XX и XXI веках.

История Рождества Христова

История рождения Иисуса Христа описана в Библии довольно подробно. Согласно Новому Завету, за девять месяцев до этого (в современный православный праздник Благовещение, 7 апреля) Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил благую весть о том, что она родит младенца и назовет его Иисус, «он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и царству его не будет конца». Непорочное зачатие Иисуса Христа — важнейшая концепция христианства, которой придерживаются все конфессии. Согласно ей, Дева Мария была девственницей («Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя»), поэтому младенец был освобожден от первородного греха.

На тот момент Дева Мария уже была обручена с Иосифом. Тот, узнав о беременности невесты, хотел отпустить ее, однако ему во сне также явился архангел Гавриил и успокоил Иосифа словами: «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого».

Младенец Иисус родился в Вифлееме, куда Дева Мария с Иосифом пришли для участия в переписи населения по приказу царя Иудеи — Ирода Великого. Все гостиницы в городе были переполнены, поэтому супруги ночевали в пещере, служившей загоном для скота. Новорожденного положили в ясли, то есть кормушку для животных. Младенец Иисус в яслях — один из распространенных образов для рождественских картин, а впоследствии и открыток.

Согласно Новому Завету, после рождения Спасителя на небе зажглась новая звезда, известная как Вифлеемская, или же Звезда Волхвов. Новое небесное тело увидели волхвы (мудрецы с Востока), последовали за ее движением по небосводу и нашли в Иерусалиме святое семейство с новорожденным Иисусом. Волхвы поклонились Мессии и подарили ему свои дары: золото, ладан (древесная смола, благовоние, которые используются при богослужениях) и смирну (смола, используется для помазания умерших) [1].

Несмотря на описание рождения Иисуса в Библии, Рождество Христово долгое время не отмечали. По одной из версий — из-за того, что в иудейской традиции не принято праздновать дни рождения. Во II веке рождение Спасителя отмечали в так называемый день Богоявления. Он совмещал сразу три события: рождение Христа, принесение волхвами даров и Крещение Господне. Сейчас в Русской православной церкви Богоявлением называют только праздник Крещения, который отмечают 19 января.

Лишь в IV веке, при папе Юлии, появились первые упоминания о Рождестве как об отдельном празднике. В старинных богослужебных книгах Рождество также называли «зимней Пасхой», так как Воскресение Христово (Пасха) — следствие Рождества [2]. Поскольку точная дата рождения Иисуса неизвестна, договорились отмечать его 25 декабря. Дата совпадала с языческим праздником в честь зимнего солнцеворота, то есть зимнего солнцестояния [3].



Традиции Рождества Христова

Большинство рождественских традиций и символов так или иначе связаны с библейским сюжетом рождения Иисуса Христа, а также с пережитками языческого празднования дня зимнего солнцестояния.



Богослужение

Перед Рождеством православные верующие соблюдают Рождественский пост, который длится с 28 ноября по 6 января (даты непреходящие). Последний и самый строгий день поста — Сочельник. 6 января верующим, соблюдающим церковный устав, нельзя есть до первой звезды на небе, а затем принято угощаться сочивом, или кутьей (каша из пшеницы или риса с сухофруктами).

Рождественские богослужения начинаются в ночь с 6 января (Сочельник) на 7 января (Рождество). Главное богослужение проводят в храме Христа Спасителя в Москве, его возглавляет патриарх Московский и всея Руси.



Вертеп

Рождественский вертеп — инсталляция с воссозданием пещеры, где родился Христос, которую устанавливают в храмах, на площадях города и в домах верующих. Традиционные элементы вертепа — фигурки младенца Христа в яслях, Девы Марии, ее супруга Иосифа, волхвов с подарками, ангелов, свечи, веточки ели.



Рождественская ель

Один из главных символов Рождества в западных странах — ель. «Корни» главного зимнего дерева идут от праздника Йоль в день зимнего солнцестояния, когда было принято украшать йольское дерево (омела, плющ, падуб). По одной из христианских версий, обычай ставить дерево дома появился благодаря святому Бонифацию. Он проповедовал среди язычников и срубил дуб, посвященный богу Тору — тот упал и повалил все рядом стоящие деревья, кроме елки. Бонифаций назвал уцелевшее дерево деревом младенца Христа [4].

В современной России ель — больше символ Нового года, но так было не всегда. «Популяризировать» елку пытался Петр I, однако традиция не прижилась. Лишь в начале XIX века императорская семья начала устраивать рождественские празднества для детей, где главным атрибутом была украшенная по европейской моде ель. Традиция прижилась: рождественские деревья появились на улицах городов и даже сел. После революции и «отмены» Рождества постепенно елка из рождественского символа стала новогодним.



Подарки

На Рождество в западных странах принято дарить подарки. Считается, что традиция появилась благодаря волхвам, которые, согласно Библии, преподнесли младенцу Иисусу дары: золото, ладан и смирну. В современной России подарки обычно делают на Новый год.



Колядование

Колядование — народные гуляния ряженых с исполнением колядок (обрядовые песни), за которые хозяин дома должен дать угощение или небольшой подарок. Славянская традиция изначально была связана не с Рождеством, а с праздником зимнего солнцестояния, новым годом. После принятия христианства на Руси в текстах колядок появились куплеты, славящие Рождество Христово, Богородицу и святых. А колядовать начинали 6 января (по новому стилю), в Рождественский сочельник.