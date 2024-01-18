Рождение солнца, ряженые и христославы: как колядовали в канун Рождества?

Старое солнце умирало — рождалось новое

Источник: Творческая мастерская «Окрутники»

Алексей Блинов, исследователь традиционного ряжения, рассказал, что в языческую Русь колядки пришли из Европы.

— При расселении восточные славяне принесли из Европы, Дуная и Балтийского побережья обычай колядовать, а они начали расселяться в V—VI вв. еке до нашей эры. Судя по ранним летописям коляда появилась еще в дохристианский период, — сказал он.



Тогда люди думали, что в самый короткий день в году, а это 22 декабря — день зимнего солнцестояния — старое солнце умирало и рождалось новое. Молодое солнце росло с каждым днём все больше и больше.



— День зимнего солнцестояния называли «корочуном». Нашим предкам казалось, что в ночь солнцестояния границы между мирами стираются и духи приходят благословить нас на грядущее время, а коридорщики (ряженые) — это представители мира ушедших предков. В средние века на территории центральной России хождение ряженых по домам начало называться Васильевым вечером. В некоторых странах Васильев день отмечается до сих пор, — говорит Алексей Блинов.

В Васильев день, то есть на колядки, праздновали сразу все праздники в году: среди найденных археологами атрибутов святочных празднеств были найдены снопы — месяц жатвы (август), соломенные ку­клы (март или июнь), маски тура (январь, «велесовы дни»), маски лошадей (апрель, июнь) и медведей (март).

Источник: Творческая мастерская «Окрутники»

Источник: Творческая мастерская «Окрутники»

Христово рождение — людям на збавленье

После крещения Руси языческий праздник рождения нового солнца постепенно начал заменяться христианским праздником Рождеством Христовым. Церковь, разумеется, преследовала за языческие игрища ряженых и называла колядовщиков «нечистыми». В XV веке церковь разделила праздники на «греховный» — непристойное колядование с масками и шумным поведением и «благочестивый» — славящий Христа.



В сборнике церковных правил и наставлений «Стоглав» писали, что на праздник Рождества Христова сходятся «мужи и жены и девицы на нощное плещевание и на бесчинный говор, и прочее, и на многие богомерзкие дела».



Алексей Блинов рассказал VK Гиду, что после крещения Руси Васильев день постепенно заменяется на праздник славления Иисуса Христа.



— Образы младенца Христа, Богородицы и святых начали появляться в песнях колядовщиков: «Христово рождение — людям на збавленье» или «Сын Божий в мир родился». Теперь колядование не было связано с защитой солнца от злого божества, а славило рождение Христа. Несмотря на запреты, народ долгое время сохранял языческие черты в празднике: подкладывал сено под иконы и надевал маски домашних животных на праздник, — говорит он.

«Наступает вечер; тьма ложится наземь, покрывает своими тяжкими тенями снега белые-пушистые. И вот, вспыхивает на востоке ярким трепетным светом вифлеемская звезда… На нее устремлены взоры всей православной Руси, всех единоверных русскому пахарю народов, как близких ему по крови, так и далеких. “Христос рождается!” — раздается радостное песнопение по всем храмам Божиим, и плывет вместе со звоном колокольным от многолюдных городов и сел через долы и горы, по полям и дорогам, по всему неоглядному простору светлорусскому».

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Аполлон Коринфский дореволюционный журналист

Источник: Midjourney

— Колядки в разных уголках Руси были свои, с местными особенностями. У ряженых Архангельской области костюмы, песни, говор и традиции могут отличаться от таковых у жителей Белгородской области, — поясняет исследователь. — А главное отличие — это говор. В одном регионе могли больше окать, в другом — акать. Костюмы тоже были уникальные для каждой губернии. У кого-то были деревянные маски, где-то мазались сажей и углем, кто-то белыми тряпками прикрывал лица.



После христианизации обряд делится на две формы — колядки для ряженых язычников, а славление — для православных.



— У каждого колядовать получалось по-разному: ряженые (колядовщики) обычно ходят по дворам вечером в масках и шкурах, христославные (славление) ходят группками и носят с собой вифлеемскую звезду или вертеп, в котором представлялись события рождения Иисуса Христа. Считается, чем больше колядовщиков к тебе придет, тем удачнее у тебя будет год.

Колядки в регионах России

До XVIII века ученые и этнографы фиксировали военные и политические события, а не быт простых людей. Поэтому узнать, как колядовали пращуры практически невозможно. Но впоследствии в XVIII веке появляется интерес к народной культуре. Тогда же стала развиваться и этнография. Русские классики тоже стали писать про народные гуляния. Николай Гоголь описал колядки в «Ночи перед Рождеством».

«Колядовать у нас называется петь под окнами накануне рождества песни, которые называются колядками. Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хозяйка, или хозяин, или кто остается дома колбасу, или хлеб, или медный грош, чем кто богат. Говорят, что был когда-то болван Коляда, которого принимали за бога, и что будто оттого пошли и колядки. Кто его знает? Не нам, простым людям, об этом толковать. Прошлый год отец Осип запретил было колядовать по хуторам, говоря, что будто сим народ угождает сатане. Однако ж если сказать правду, то в колядках и слова нет про Коляду. Поют часто про рождество Христа; а при конце желают здоровья хозяину, хозяйке, детям и всему дому». Николай Гоголь писатель

Источник: Midjourney

— Колядки в разных уголках Руси были свои, с местными особенностями. У ряженых Архангельской области костюмы, песни, говор и традиции могут отличаться от таковых у жителей Белгородской области, — поясняет исследователь. — А главное отличие — это говор. В одном регионе могли больше окать, в другом — акать. Костюмы тоже были уникальные для каждой губернии. У кого-то были деревянные маски, где-то мазались сажей и углем, кто-то белыми тряпками прикрывал лица.

В Архангельской области на «святки-колядки» ходили молодые люди. Они пели «блины да ладки — пришли колядки» и ели козуль — твердые и хрустящие пряники. «Кудесили» архангельцы весело: парни выходили бороться на зимний двор, а девушки гадали на будущего мужа через домашние башмаки. Обувь кидали за ворота. Девушка смотрела на нос упавшего башмака, который указывал, в какой стороне она выйдет замуж.



— Белгород — это город, который появился относительно недавно, своего развития он достиг после победы над Крымским ханством при Иване Грозном. Тогда появилась белгородская засечная черта. После туда стали переселяться люди из Новороссии и других регионов. Возникает необычный симбиоз культур. При этом каждое поселение, в том числе и Белгород, жило изолированно и развивалось очень самобытно — говорит Блинов.



Он добавил, что Россия всегда находилась в эпицентре событий и смешение культур происходило постоянно. Новые территории колонизировали, а люди переселялись. Это влияло на традиции в губерниях и уездах.



— Щедровку пели в малороссии — на территории современной Украины. Те же малоросы колонизировали Сибирь или Урал, поэтому щедровку можно услышать в самых непредсказуемых местах. Щедровки также поют белорусы. В Томской области есть локальное поселение белорусов, которое существует там с XVIII века, — отмечает исследователь ряжения. — Они до сих пор сохраняют свои культурные обычаи. Они поют и колядуют по-своему. Казаки, которые изначально жили на Украине, тоже переезжали по служебным делам и на Урал и на Кольском полуострове. Там они свои колядки проводили.

Коляда выходит на новый уровень

Источник: Творческая мастерская «Окрутники»

Алексей Блинов уверен, что традиция колядования не забыта и сегодня.

— Я больше десяти лет занимаюсь ряжением и наблюдаю за развитием традиции колядования в России. Правда, в городе колядовать всегда было сложнее — народ разрозненный, нет такой соборности, а в деревнях сплоченность есть, люди ходят колядовать. Мне часто присылают фотографии или рассказывают, что начали колядовать у себя в деревне. В этом году объединение «Окрутники» отправится в Томск, где будет рассказывать как колядовать, что петь и как наряжаться.