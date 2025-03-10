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Рождаемость в странах Евросоюза упала до самого низкого уровня

Это произошло впервые за 60 лет.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Российская газета

Уровень рождаемости в странах Евросоюза снизился до 60-летнего минимума. Об этом свидетельствуют данные европейского статистического агентства.

В 2023 году на территории ЕС родилось 3,67 миллиона детей, что на 5,4% меньше, чем в 2022-м. Последний раз такой низкий уровень рождаемости фиксировали в 1961 году. Почти половина младенцев — первенцы у молодых матерей. Средний возраст женщин, у которых ребенок появился впервые, составил 29,8 года.

Самая низкая рождаемость была зафиксирована на Мальте (1,06 ребенка на женщину), в Испании (1,12) и Литве (1,18). Лучшие показатели оказались в Болгарии (1,81), Франции (1,66) и Венгрии (1,55).

Специалисты предполагают, что данное явление связано с изменением климата, пандемией COVID-19 и высоким уровнем инфляции.

Ранее рождаемость упала до рекордного низкого уровня в Японии.